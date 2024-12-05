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В Польше пригрозили закрыть консульства РФ — что предшествовало

5 декабря 2024 19:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Польша может закрыть консульства РФ
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в его стране могут быть закрыты все консульства России. Это будет ответ на закрытие польского генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает TVP World в четверг, 5 декабря.

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Закрытие консульства Польши в России

Сегодня Россия заявила, что закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Это якобы ответ на утренние заявления Польши.

"Руководствуясь принципом взаимности, "persona non grata" объявлены трое дипломатических работников Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", — заявили в МИД России.

В конце октября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии в Познани российского консульства. Это объяснили тем, что Польша защищает себя как страну и своих граждан от влияния России.

Кроме Познани, в Польше есть еще два генеральных консульства России, а именно в Кракове и Гданьске.

Реакция Польши

Сикорский заявил, что решение о закрытии российского консульства в Познани было принято в ответ на влияние РФ на Польшу.

"Раньше мы приняли решение ограничить районы Польши, куда могут ездить российские дипломаты. Этого недостаточно, чтобы предупредить их, что мы знаем, что они делают", — сказал Сикорский.

Министр добавил, что диверсионные и террористические акты со стороны России будут продолжены, правительство страны закроет остальные российские консульские учреждения в Польше.

Также Сикорский заявил, что Польша ожидала таких действий России и что это российское решение было принято "с достойным безразличием".

Ранее мы сообщили, что в польском городе Шецине на рождественской ярмарке произошел скандал. Причиной конфликта стало то, что в одном из лотков работали пророссийские монахини из Беларуси.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск посетил участок границы с Россией, где построили фортификационные укрепления "Восточный щит" . Он отметил, что почувствовал себя в безопасности.

Польша Россия дипломатия Радослав Сикорский консульство

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