Що відомо про скандал на польському різдвяному ярмарку через проросійських монахинь

Монахиня. Фото ілюстративне: istockphoto.com

У польському місті Шецині на різдвяному ярмарку стався скандал. Причиною конфлікту стало те, що в одній із яток працювали проросійські монахині з Білорусі.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомило видання Polsat News.

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У ятці №34 облаштувалися представниці мінського православного монастиря Святої Єлизавети. Ця жіноча чернеча спільнота підпорядковується Московському патріархату, підтримує вторгнення РФ в Україну та режим Олександра Лукашенка. Активісти, які є вихідцями з Білорусі, помітили стенд монахинь ще у вихідні та вирішили влаштувати біля нього акцію протесту.

Як повідомила в інтерв'ю Polsat News представниця громадської організації білорусів "Шецин 646" Ольга Хомич, ці монахині їздять на всілякі заходи в Європі, щоб торгувати й заробляти гроші, частину з яких спрямовують на підтримку режиму Лукашенка, а іншу — а підтримку російських військовослужбовців в Україні.

"Вони не приховують, що купують спорядження, автомобілі й навіть боєприпаси для російських солдатів", — зазначила активістка.

Дізнавшися про протест, керівництво муніципального ринку, яке є організатором ярмарку, вирішило розірвати контракт із черницями.

"Після того, як ми отримали інформацію про те, яку додаткову діяльність здійснюють монахині, ми вжили заходів, щоб не допустити їх до подальшого продажу", — повідомила прессекретар компанії Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Целіна Волош.

Як повідомляє "Белсат", у вересні стенд білоруських монахинь був на Фестивалі трьох культур у Влодаві, а під час Дня всіх святих (1 листопада, — Ред.) його бачили на Вольському православному кладовищі у Варшаві.

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