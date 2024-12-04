Что известно о скандале на польской рождественской ярмарке из-за пророссийских монахинь

Монахиня. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В польском городе Шецине на рождественской ярмарке произошел скандал. Причиной конфликта стало то, что в одной из палаток работали пророссийские монахини из Беларуси.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщило издание Polsat News.

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В ларьке №34 обосновались представительницы минского православного монастыря Святой Елизаветы. Это женская монашеская община подчиняется Московскому патриархату, поддерживает вторжение РФ в Украину и режим Александра Лукашенко. Активисты, выходцы из Беларуси, заметили стенд монахинь еще в выходные и решили устроить возле него акцию протеста.

Как сообщила в интервью Polsat News представительница общественной организации белорусов "Шецин 646" Ольга Хомич, эти монахини ездят на всевозможные мероприятия в Европе, чтобы торговать и зарабатывать деньги, часть из которых направляют в поддержку режима Лукашенко, а другую — в поддержку российских военнослужащих. в Украине.

"Они не скрывают, что покупают снаряжение, автомобили и даже боеприпасы для российских солдат", — отметила активистка.

Узнав о протесте, руководство муниципального рынка, являющегося организатором ярмарки, решило расторгнуть контракт с монахинями.

"После того, как мы получили информацию о том, какую дополнительную деятельность осуществляют монахини, мы приняли меры, чтобы не допустить их к дальнейшей продаже", — сообщила пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Целина Волош.

Как сообщает "Белсат", в сентябре стенд белорусских монахинь был на Фестивале трех культур во Влодаве, а во время Дня всех святых (1 ноября — Ред.) его видели на Вольском православном кладбище в Варшаве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне уничтожили более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных построек. Такие данные назвал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что в Украине запретили деятельность УПЦ МП. Несмотря на это, по состоянию на вторую половину августа текущего года 17 религиозных общин Львовской области до сих пор подчинялись Москве.