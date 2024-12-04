Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Польше на ярмарке случился скандал из-за пророссийских монахинь arrow

В Польше на ярмарке случился скандал из-за пророссийских монахинь

4 декабря 2024 02:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно о скандале на польской рождественской ярмарке из-за пророссийских монахинь
Монахиня. Фото иллюстративное: istockphoto.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В польском городе Шецине на рождественской ярмарке произошел скандал. Причиной конфликта стало то, что в одной из палаток работали пророссийские монахини из Беларуси.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщило издание Polsat News.

Читайте также:

Что известно о скандале из-за монахинь

В ларьке №34 обосновались представительницы минского православного монастыря Святой Елизаветы. Это женская монашеская община подчиняется Московскому патриархату, поддерживает вторжение РФ в Украину и режим Александра Лукашенко. Активисты, выходцы из Беларуси, заметили стенд монахинь еще в выходные и решили устроить возле него акцию протеста.

Как сообщила в интервью Polsat News представительница общественной организации белорусов "Шецин 646" Ольга Хомич, эти монахини ездят на всевозможные мероприятия в Европе, чтобы торговать и зарабатывать деньги, часть из которых направляют в поддержку режима Лукашенко, а другую — в поддержку российских военнослужащих. в Украине.

"Они не скрывают, что покупают снаряжение, автомобили и даже боеприпасы для российских солдат", — отметила активистка.

Узнав о протесте, руководство муниципального рынка, являющегося организатором ярмарки, решило расторгнуть контракт с монахинями.

"После того, как мы получили информацию о том, какую дополнительную деятельность осуществляют монахини, мы приняли меры, чтобы не допустить их к дальнейшей продаже", — сообщила пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Целина Волош.

Как сообщает "Белсат", в сентябре стенд белорусских монахинь был на Фестивале трех культур во Влодаве, а во время Дня всех святых (1 ноября — Ред.) его видели на Вольском православном кладбище в Варшаве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне уничтожили более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных построек. Такие данные назвал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что в Украине запретили деятельность УПЦ МП. Несмотря на это, по состоянию на вторую половину августа текущего года 17 религиозных общин Львовской области до сих пор подчинялись Москве.

Польша скандал церковь религия Беларусь Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету