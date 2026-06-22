У Польщі пояснили, чому орден Білого Орла досі є в Муссоліні та Катерини ІІ

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Karol Nawrocki﻿/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Польщі пояснили, чому орден Білого Орла відкликали у Володимира Зеленського, але не в Беніто Муссоліні, Герхарда Шредера та Катерини ІІ. У канцелярії президента Кароля Навроцького заявили, що причиною стали дії українського лідера, а не сам факт наявності серед кавалерів нагороди суперечливих історичних постатей. Там також розкритикували рішення Зеленського повернути орден поштою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву міністерки канцелярії президента Польщі Агнешки Єнджак.

У Навроцького пояснили, чому Муссоліні та Катерина ІІ досі мають орден Польщі

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького відреагували на критику щодо того, що орден Білого Орла, якого позбавили Володимира Зеленського, досі залишається у списку нагород таких постатей, як Беніто Муссоліні, Катерина II та колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак пояснила, що польське законодавство не передбачає відкликання державних нагород після смерті їхніх власників. Саме тому це рішення не може стосуватися Муссоліні та Катерини II. Водночас щодо Шредера, якого в Польщі неодноразово критикували за зв'язки з Кремлем, підстав для такого кроку, за словами посадовиці, немає.

"Перші двоє (італійський диктатор Муссоліні та російська імператриця Єкатерина ІІ) вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі", — заявила Агнешка Єнджак.

Коментуючи ситуацію зі Шредером, вона також звернула увагу на питання історичної пам'яті та ставлення до діячів, пов'язаних із нацистським минулим.

"За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС", — додала вона.

За словами Єнджак, Володимир Зеленський знав про те, хто є кавалерами ордена Білого Орла, ще під час його отримання. Вона також негативно оцінила спосіб, у який український президент повернув нагороду польській стороні.

"І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою", – додала посадовиця.

На думку представниці канцелярії президента Польщі, першопричиною конфлікту стали дії українського лідера, які у Варшаві сприйняли як образливі щодо поляків, котрі підтримували Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"У корені питання — те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті", — наголосила Агнешка Єнджак.

Вона також зазначила, що рішення про відкликання ордена не означає відмови Польщі від підтримки України.

"Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе", – підсумувала вона.

Скриншот повідомлення Агнешки Єнджак/X

Зеленський розповів, чому вирішив повернути польський орден поштою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед поверненням ордена Білого Орла до канцелярії президента Польщі Київ намагався владнати ситуацію дипломатичним шляхом. За його словами, українська сторона проводила консультації з польськими посадовцями, однак переконати Варшаву змінити позицію не вдалося.

Глава держави розповів, що після заяв Кароля Навроцького про намір відкликати нагороду його команда спробувала провести серію переговорів із представниками польської влади.

"Голова мого офісу і перший заступник, Буданов і Кислиця, сказали: "Ми хочемо полетіти, ми вирішимо питання з поляками — з адміністрацією Кароля". Я сказав, що "ви не вирішите це, на мій погляд, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який вже почався", — сказав Зеленський.

За словами президента, українська делегація провела зустрічі з представниками канцелярії польського президента, уряду та парламенту, однак після повернення дійшла висновку, що рішення про відкликання ордена фактично вже ухвалене.

"Хлопці поїхали, вони дійсно намагались — з усіма поспілкувались: і з канцелярією президента, і з командою прем’єр-міністра, командою спікера, намагались робити все. Але повернулись з відчуттям "пане президенте, ми відчуваємо, що вони це зроблять", — розповів президент.

Після цього Зеленський запропонував Каролю Навроцькому особисту зустріч, щоб обговорити суперечливі питання. Водночас, за його словами, польський президент продовжив публічно висловлювати критичні заяви щодо України.

"Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок — каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера. Він це говорить для чого — щоби потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов’язані речі", — сказав Зеленський.

Президент також висловив переконання, що його контакти з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском не вплинули на позицію Навроцького. Водночас він нагадав про тісну співпрацю між Києвом і Варшавою за часів президентства Анджея Дуди, коли між країнами склалися особливо близькі відносини.

"Але ми живемо від атаки до атаки. Ми не живемо "від дякую до дякую", — додав президент.

Окремо Зеленський заявив, що політика Кароля Навроцького щодо України нагадує йому підхід прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який роками використовував антиукраїнську риторику у внутрішньополітичній боротьбі. За словами президента, така стратегія може мати негативні наслідки для польсько-українських відносин.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав загострення між польськими та українськими політиками помилкою. Він наголосив, що подібні конфлікти можуть мати негативні наслідки для обох країн як у політичній, так і в економічній сфері. За словами Туска, він уже працює над зниженням напруги у взаєминах на міжнародному рівні.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до діалогу з Польщею щодо історичних питань, але не залишатиме без відповіді недружні кроки. Він наголосив, що теми спільної історії мають залишатися у площині роботи істориків, а не політиків. За словами Сибіги, Україна більше не дозволятиме зовнішнього втручання у власну історичну пам’ять і реагуватиме на такі дії взаємністю.

Новини.LIVE інформували, що 20 червня 2026 року Володимир Зеленський повернув до Польщі орден Білого Орла, який отримав від Анджея Дуди у 2023 році, скориставшись послугами поштового оператора. Він нагадав, що ця нагорода є символом довіри польської держави, однак зауважив, що в історичному переліку її кавалерів залишаються суперечливі постаті.