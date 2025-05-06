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У Польщі перекинувся автобус із солдатами США — є постраждалі

6 травня 2025 10:44
Карина Приходько - Редактор
ДТП з солдатами США у Польщі — постраждали вісім людей
Аварія з солдатами США у Польщі. Фото: РАР
Карина Приходько - Редактор

Автобус з американськими солдатами в Польщі вночі 6 травня потрапив в аварію. Внаслідок цього постраждали вісім людей. 

Про це повідомляє RMF FM.

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ДТП з солдатами США у Польщі

У Нижній Сілезії в Польщі автобус з американськими солдатами вночі з'їхав з дороги та заїхав у кювет. Як відомо, там було 35 людей, вони подорожували з Німеччини до Литви. Внаслідок цієї аварії постраждали восьмеро людей. 

ДТП з солдатами США в Польщі
Автобус, який потрапив в аварію в Польщі. Фото: РАР
Автобус з солдатами США потрапив в ДТП
ДТП з солдатами США у Польщі. Фото: РАР
Аварія з солдатами США в Польщі
Медики та рятувальники на місці ДТП в Польщі. Фото: РАР

На місце одразу прибули кілька автомобілів пожежників та дві карети швидкої допомоги. Крім того, пасажирам надали другий автобус, куди вони зібралися. 

"Потерпілі скаржилися на головний біль і біль у шийному відділі хребта. Однак їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує", — сказав Лукаш Порембський з Головного управління воєводської поліції у Вроцлаві.

Нагадаємо, 1 травня у Данії автомобіль в'їхав у натовп. Внаслідок цього щонайменше 12 осіб постраждали. 

Крім того, 29 квітня автобус з українцями у Варшаві потрапив в масштабну аварію. 17 людей отримали поранення. 

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