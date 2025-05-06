ДТП з солдатами США у Польщі — постраждали вісім людей

У Польщі перекинувся автобус із солдатами США — є постраждалі
Автобус з американськими солдатами в Польщі вночі 6 травня потрапив в аварію. Внаслідок цього постраждали вісім людей.
Про це повідомляє RMF FM.
ДТП з солдатами США у Польщі
У Нижній Сілезії в Польщі автобус з американськими солдатами вночі з'їхав з дороги та заїхав у кювет. Як відомо, там було 35 людей, вони подорожували з Німеччини до Литви. Внаслідок цієї аварії постраждали восьмеро людей.
На місце одразу прибули кілька автомобілів пожежників та дві карети швидкої допомоги. Крім того, пасажирам надали другий автобус, куди вони зібралися.
"Потерпілі скаржилися на головний біль і біль у шийному відділі хребта. Однак їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує", — сказав Лукаш Порембський з Головного управління воєводської поліції у Вроцлаві.
Нагадаємо, 1 травня у Данії автомобіль в'їхав у натовп. Внаслідок цього щонайменше 12 осіб постраждали.
Крім того, 29 квітня автобус з українцями у Варшаві потрапив в масштабну аварію. 17 людей отримали поранення.
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