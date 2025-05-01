У Данії водій автомобіля в'їхав у натовп, є постраждалі

Місце ДТП в Данії. Фото: Reuters

У столиці Данії Копенгагені автомобіль в’їхав у натовп, унаслідок чого щонайменше 12 осіб постраждали. Крім того, троє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Про це інформує данський мовник DR.

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Місце ДТП в Данії. Фото: Reuters

Масштабна аварія у Данії — водій в'їхав у натовп

Дорожньо-транспортна пригода у Копенгагені сталася у середу, 30 квітня, у центрі столиці на мосту королеви Луїзи. Внаслідок аварії відомо про 12 постраждалих — їх госпіталізували. Водночас троє з них перебувають у критичному стані.

Правоохоронці повідомляють, що водій не впорався з керуванням і наїхав на пішоходів.

У четвер, 1 травня, 75-річному чоловікові, який в'їхав у натовп, висунули звинувачення в заподіянні значної шкоди здоров'ю трьом людям за особливо тяжких обставин.

Крім того, повідомляється, що його також звинувачують у недотриманні правил безпеки під час керування транспортним засобом. Це може бути пов'язано, наприклад, із хворобою, слабкістю або нестачею сну.

Місце ДТП в Данії. Фото: Reuters

Своєю чергою, водій автомобіля, який в'їхав у людей, підтверджує, що був за кермом. Однак чоловік заперечує звинувачення. Він каже, що приймає ліки, але, за його словами, препарати не мають ніяких попереджень щодо керування автомобілем.

"Я був за кермом. Мені дуже соромно за це. Мені дуже шкода, що так сталося. Але я не визнаю себе винним, тому що я не був у стані алкогольного сп'яніння. Я добре виспався і приймаю ліки", — сказав водій.

Нагадаємо, що 29 квітня у Варшаві трапилася масштабна аварія — перекинувся автобус з українцями.

Крім того, нещодавно у канадському місті Ванкувер водій в'їхав у натовп — кілька людей загинуло.