В Дании водитель автомобиля въехал в толпу, есть пострадавшие

Место ДТП в Дании. Фото: Reuters

В столице Дании Копенгагене автомобиль въехал в толпу, в результате чего по меньшей мере 12 человек пострадали. Кроме того, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом информирует датский вещатель DR.

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Место ДТП в Дании. Фото: Reuters

Масштабная авария в Дании — водитель въехал в толпу

Дорожно-транспортное происшествие в Копенгагене произошло в среду, 30 апреля, в центре столицы на мосту королевы Луизы. В результате аварии известно о 12 пострадавших — их госпитализировали. В то же время трое из них находятся в критическом состоянии.

Правоохранители сообщают, что водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов.

В четверг, 1 мая, 75-летнему мужчине, который въехал в толпу, предъявили обвинение в причинении значительного вреда здоровью трем людям при особо тяжких обстоятельствах.

Кроме того, сообщается, что его также обвиняют в несоблюдении правил безопасности при управлении транспортным средством. Это может быть связано, например, с болезнью, слабостью или недостатком сна.

Место ДТП в Дании. Фото: Reuters

В свою очередь, водитель автомобиля, который въехал в людей, подтверждает, что был за рулем. Однако мужчина отрицает обвинения. Он говорит, что принимает лекарства, но, по его словам, препараты не имеют никаких предупреждений относительно управления автомобилем.

"Я был за рулем. Мне очень стыдно за это. Мне очень жаль, что так произошло. Но я не признаю себя виновным, потому что я не был в состоянии алкогольного опьянения. Я хорошо выспался и принимаю лекарства", — сказал водитель.

Напомним, что 29 апреля в Варшаве случилась масштабная авария - перевернулся автобус с украинцами.

Кроме того, недавно в канадском городе Ванкувер водитель въехал в толпу — несколько человек погибли.