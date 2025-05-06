ДТП с солдатами США в Польше — пострадали восемь человек

Авария с солдатами США в Польше. Фото: РАР

Автобус с американскими солдатами в Польше ночью 6 мая попал в аварию. В результате этого пострадали восемь человек.

Об этом сообщает RMF FM.

Реклама

Читайте также:

ДТП с солдатами США в Польше

В Нижней Силезии в Польше автобус с американскими солдатами ночью съехал с дороги и заехал в кювет. Как известно, там было 35 человек, они путешествовали из Германии в Литву. В результате этой аварии пострадали восемь человек.

Автобус, который попал в аварию в Польше. Фото: РАР

ДТП с солдатами США в Польше. Фото: РАР

Медики и спасатели на месте ДТП в Польше. Фото: РАР

На место сразу прибыли несколько автомобилей пожарных и две кареты скорой помощи. Кроме того, пассажирам предоставили второй автобус, куда они собрались.

"Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказал Лукаш Порембский из Главного управления воеводской полиции во Вроцлаве.

Напомним, 1 мая в Дании автомобиль въехал в толпу. В результате этого по меньшей мере 12 человек пострадали.

Кроме того, 29 апреля автобус с украинцами в Варшаве попал в масштабную аварию. 17 человек получили ранения.