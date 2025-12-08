В Варшаві поліцією заарештовано трьох українців зі шпигунським обладнанням

Затриманий українець. Фото: Wyborcza

Трьох чоловіків зі шпигунським обладнанням заарештовано в результаті поліцейської операції у Варшаві. У їхньому автомобілі було обладнання для злому, детектор шпигунських пристроїв та антени, які можна було використовувати для втручання в ІТ-системи.

Про це повідомляє видання Wyborcza.

Реклама

Читайте також:

Поліцейська операція у Варшаві: затримано українців

Поліція затримала трьох українців, які "подорожували Європою" з такими пристроями. Їм було пред'явлено звинувачення, серед іншого, у шахрайстві та отриманні обладнання, яке можна використати для пошкодження ІТ-систем, що мають особливе значення для національної оборони Польщі. Вони планували незабаром вирушити до Литви.

Затриманий українець. Фото: Wyborcza

"Поліцейські ретельно обшукали салон автомобіля. Вони знайшли підозрілі предмети, які могли бути використані навіть для втручання в стратегічні ІТ-системи країни, зламуючи ІТ- та телекомунікаційні мережі", – повідомляє сержант Кацпер Войтечко з Головного управління поліції Варшави.

Затриманий українець. Фото: Wyborcza

Все почалося з того, що співробітники відділу розвідки та патрулювання Головного управління поліції Центрального міста зупинили седан Toyota для перевірки руху на вулиці Сенаторській у Варшаві. В автівці знаходились громадяни України віком 39, 42 та 43 років.

Офіцери вилучили у них такі предмети, як детектор шпигунських пристроїв, сучасне обладнання для злому Flipper, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, маршрутизатори, портативні жорсткі диски та камери.

Нагадаємо, що 16 листопада на ключовій залізничній гілці у Польщі завербовані Росією українці підірвали колії. Цим шляхом транспортували допомогу до України.

Також ми повідомляли, що пізніше Польща подала в розшук двох підозрюваних у диверсії українців — Євгенія Іванова та Олександра Кононова. Було подано запит на видачу "червоних ордерів" Інтерполу.