Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі арештували трьох українців зі шпигунським обладнанням

У Польщі арештували трьох українців зі шпигунським обладнанням

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 15:09
В Варшаві поліцією заарештовано трьох українців зі шпигунським обладнанням
Затриманий українець. Фото: Wyborcza

Трьох чоловіків зі шпигунським обладнанням заарештовано в результаті поліцейської операції у Варшаві. У їхньому автомобілі було обладнання для злому, детектор шпигунських пристроїв та антени, які можна було використовувати для втручання в ІТ-системи. 

Про це повідомляє видання Wyborcza.

Реклама
Читайте також:

Поліцейська операція у Варшаві: затримано українців

Поліція затримала трьох українців, які "подорожували Європою" з такими пристроями. Їм було пред'явлено звинувачення, серед іншого, у шахрайстві та отриманні обладнання, яке можна використати для пошкодження ІТ-систем, що мають особливе значення для національної оборони Польщі. Вони планували незабаром вирушити до Литви.

Чому українців затримали у Варшаві - деталі від поліції
Затриманий українець. Фото: Wyborcza

"Поліцейські ретельно обшукали салон автомобіля. Вони знайшли підозрілі предмети, які могли бути використані навіть для втручання в стратегічні ІТ-системи країни, зламуючи ІТ- та телекомунікаційні мережі", – повідомляє сержант Кацпер Войтечко з Головного управління поліції Варшави.

Шпигуни з України у Польщі - намагалися взломати IT-системи
Затриманий українець. Фото: Wyborcza

Все почалося з того, що співробітники відділу розвідки та патрулювання Головного управління поліції Центрального міста зупинили седан Toyota для перевірки руху на вулиці Сенаторській у Варшаві. В автівці знаходились громадяни України віком 39, 42 та 43 років.

Офіцери вилучили у них такі предмети, як детектор шпигунських пристроїв, сучасне обладнання для злому Flipper, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, маршрутизатори, портативні жорсткі диски та камери.

Нагадаємо, що 16 листопада на ключовій залізничній гілці у Польщі завербовані Росією українці підірвали колії. Цим шляхом транспортували допомогу до України.

Також ми повідомляли, що пізніше Польща подала в розшук двох підозрюваних у диверсії українців — Євгенія Іванова та Олександра Кононова. Було подано запит на видачу "червоних ордерів" Інтерполу.

Польща українці поліція українці в Польщі Варшава
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації