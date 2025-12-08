Видео
Главная Новости дня В Польше арестовали трех украинцев со шпионским оборудованием

В Польше арестовали трех украинцев со шпионским оборудованием

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:09
В Варшаве полицией арестованы трое украинцев со шпионским оборудованием
Задержанный украинец. Фото: Wyborcza

Трое мужчин со шпионским оборудованием арестованы в результате полицейской операции в Варшаве. В их автомобиле было оборудование для взлома, детектор шпионских устройств и антенны, которые можно было использовать для вмешательства в ИТ-системы.

Об этом сообщает издание Wyborcza.

Полицейская операция в Варшаве: задержаны украинцы

Полиция задержала трех украинцев, которые "путешествовали по Европе" с такими устройствами. Им было предъявлено обвинение, среди прочего, в мошенничестве и получении оборудования, которое можно использовать для повреждения ИТ-систем, имеющих особое значение для национальной обороны Польши. Они планировали вскоре отправиться в Литву.

Чому українців затримали у Варшаві - деталі від поліції
Задержанный украинец. Фото: Wyborcza

"Полицейские тщательно обыскали салон автомобиля. Они нашли подозрительные предметы, которые могли быть использованы даже для вмешательства в стратегические ИТ-системы страны, взламывая ИТ- и телекоммуникационные сети", — сообщает сержант Кацпер Войтечко из Главного управления полиции Варшавы.

Шпигуни з України у Польщі - намагалися взломати IT-системи
Задержанный украинец. Фото: Wyborcza

Все началось с того, что сотрудники отдела разведки и патрулирования Главного управления полиции Центрального города остановили седан Toyota для проверки движения на улице Сенаторской в Варшаве. В машине находились граждане Украины в возрасте 39, 42 и 43 лет.

Офицеры изъяли у них такие предметы, как детектор шпионских устройств, современное оборудование для взлома Flipper, ноутбуки, большое количество SIM-карт, маршрутизаторы, портативные жесткие диски и камеры.

Напомним, что 16 ноября на ключевой железнодорожной ветке в Польше завербованные Россией украинцы взорвали пути. Этим путем транспортировали помощь в Украину.

Также мы сообщали, что позже Польша подала в розыск двух подозреваемых в диверсии украинцев — Евгения Иванова и Александра Кононова. Был подан запрос на выдачу "красных ордеров" Интерпола.

Польша украинцы полиция украинцы в Польше Варшава
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
