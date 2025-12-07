Польша подала в розыск в Интерпол двух украинцев за диверсию на железной дороге

Интерпол. Фото иллюстративное: Associated Press

В штаб-квартиру Интерпола Польшей был подан запрос на арест двух граждан Украины — Евгения Иванова и Александра Кононова. Следствие считает их исполнителями диверсий на железной дороге по заказу разведывательных служб России.

Об этом сообщает RMF24.

Польша обвиняет украинцев в диверсии

Был подан запрос на выдачу "красных ордеров" Интерпола для ареста Евгения Иванова и Александра Кононова, непосредственных исполнителей атак на поезда в Польше. Бюро международного сотрудничества Главного управления Национальной полиции Польши направило запрос в Интерпол, подготовленный прокуратурой. Известно, что Евгений Иванов и Александр Кононов сбежали из Польши после диверсии.

Евгений Иванов и Александр Кононов. Фото: скриншот RMF24

Они находятся во внутреннем розыске, и на них выданы европейские ордера на арест. Красные ордера позволят преследовать их по всему миру. Интерпол теперь должен проанализировать представленные документы. Катажина Новак из Главного управления Национальной полиции Польши сообщила, что организация не имеет конкретного срока для принятия решения о том, добавлять ли этих мужчин в список приоритетного розыска.

"Интерпол рассмотрит эти запросы, обвинения против этих лиц и обоснование причин, почему их следует преследовать по красным ордерам. Организация имеет время решить, будет ли эта процедура введена", — отметила Новак.

Известно, что Евгений Иванов родился 13 сентября 1984 года в Эстонии. Его бизнес-партнер, Александр Кононов, родился 7 сентября 1986 года в Украине. Прокуратура обвинила мужчин в совершении диверсионных действий террористического характера с участием разведывательных служб РФ против Республики Польша.

Это обвинение по трем статьям в шпионаже, включая: акты саботажа для иностранной разведывательной службы, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатых веществ. Данное обвинение предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

