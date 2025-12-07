Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша подала в розыск Интерпола двух украинцев — что известно

Польша подала в розыск Интерпола двух украинцев — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 18:27
Польша подала в розыск в Интерпол двух украинцев за диверсию на железной дороге
Интерпол. Фото иллюстративное: Associated Press

В штаб-квартиру Интерпола Польшей был подан запрос на арест двух граждан Украины — Евгения Иванова и Александра Кононова. Следствие считает их исполнителями диверсий на железной дороге по заказу разведывательных служб России.

Об этом сообщает RMF24.

Реклама
Читайте также:

Польша обвиняет украинцев в диверсии

Был подан запрос на выдачу "красных ордеров" Интерпола для ареста Евгения Иванова и Александра Кононова, непосредственных исполнителей атак на поезда в Польше. Бюро международного сотрудничества Главного управления Национальной полиции Польши направило запрос в Интерпол, подготовленный прокуратурой. Известно, что Евгений Иванов и Александр Кононов сбежали из Польши после диверсии.

Польша подала в розыск Интерпола двух украинцев — что известно - фото 1
Евгений Иванов и Александр Кононов. Фото: скриншот RMF24

Они находятся во внутреннем розыске, и на них выданы европейские ордера на арест. Красные ордера позволят преследовать их по всему миру. Интерпол теперь должен проанализировать представленные документы. Катажина Новак из Главного управления Национальной полиции Польши сообщила, что организация не имеет конкретного срока для принятия решения о том, добавлять ли этих мужчин в список приоритетного розыска.

"Интерпол рассмотрит эти запросы, обвинения против этих лиц и обоснование причин, почему их следует преследовать по красным ордерам. Организация имеет время решить, будет ли эта процедура введена", — отметила Новак.

Известно, что Евгений Иванов родился 13 сентября 1984 года в Эстонии. Его бизнес-партнер, Александр Кононов, родился 7 сентября 1986 года в Украине. Прокуратура обвинила мужчин в совершении диверсионных действий террористического характера с участием разведывательных служб РФ против Республики Польша.

Это обвинение по трем статьям в шпионаже, включая: акты саботажа для иностранной разведывательной службы, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатых веществ. Данное обвинение предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, что налоговая служба Польши начнет получать подробную информацию о карточных переводах украинцев внутри страны.

Ранее мы также информировали, что в Польше 6 декабря произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 26 украинцев — погиб человек.

Польша украинцы Интерпол диверсия украинцы в Польше железная дорога
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации