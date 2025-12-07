Польща подала у розшук до Інтерполу двох українців за диверсію на жд

Інтерпол. Фото ілюстративне: Associated Press

До штаб-квартири Інтерполу Польщею було подано запит на арешт двох громадян України — Євгенія Іванова та Олександра Кононова. Слідство вважає їх виконавцями диверсій на залізниці по замовленню розвідувальних служб Росії.

Про це повідомляє RMF24.

Польща звинувачує українців у діверсії

Було подано запит на видачу "червоних ордерів" Інтерполу для арешту Євгенія Іванова та Олександра Кононова, безпосередніх виконавців атак на поїзди в Польщі. Бюро міжнародного співробітництва Головного управління Національної поліції Польщі направило запит до Інтерполу, підготовлений прокуратурою. Відомо, що Євгеній Іванов та Олександр Кононов втекли з Польщі після диверсії.

Євгеній Іванов та Олександр Кононов. Фото: скриншот RMF24

Вони перебувають у внутрішньому розшуку, і на них видано європейські ордери на арешт. Червоні ордери дозволять переслідувати їх по всьому світу. Інтерпол тепер має проаналізувати подані документи. Катажина Новак з Головного управління Національної поліції Польщі повідомила, що організація не має конкретного терміну для прийняття рішення про те, чи додавати цих чоловіків до списку пріоритетного розшуку.

"Інтерпол розгляне ці запити, звинувачення проти цих осіб та обґрунтування причин, чому їх слід переслідувати за червоними ордерами. Організація має час вирішити, чи буде ця процедура запроваджена", — зазначила Новак.

Відомо, що Євгеній Іванов народився 13 вересня 1984 року в Естонії. Його бізнес-партнер, Олександр Кононов, народився 7 вересня 1986 року в Україні. Прокуратура звинуватила чоловіків у скоєнні диверсійних дій терористичного характеру за участю розвідувальних служб РФ проти Республіки Польща.

Це звинувачення за трьома статтями у шпигунстві, включаючи: акти саботажу для іноземної розвідувальної служби, створення загрози катастрофи в наземному русі та використання вибухових речовин. Це звинувачення передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

