Пожежа в клубі у Північній Македонії — скільки людей загинули

Рятувальники працюють біля нічного клубу в Північній Македонії, де сталася пожежа. Фото: Reuters

У місті Кочани в Північній Македонії під час пожежі у нічному клубі загинули 59 людей. Влада оголосила семиденний траур через смертельну пожежу.

Про це пише видання "Слободен печат" в неділю, 16 березня.

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Пожежа в нічному клубі "Пулс" сталася в ніч проти 16 березня. За попередньою інформацією, причиною займання стало використання піротехніки. Вогонь забрав життя 59 людей, з них ідентифікували 35 осіб.

"Кількість поранених — 155. Вони перебувають у кількох лікарнях країни. Ще раз хочу висловити щирі співчуття сім'ям загиблих у пожежі", — цитує видання міністра внутрішніх справ Північної Македонії Панче Тошковскі.

Фахівці працюють біля нічного клубу в Північній Македонії, де сталася пожежа. Фото: Reuters

Наразі правоохоронці працюють над тим, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Планують допитати усіх пов'язаних з інцидентом. Крім того, у всіх нічних клубах проведуть екстрену перевірку.

Поліцейські біля нічного клубу в Північній Македонії, де сталася пожежа. Фото: Reuters

Також вже видали ордери на арешт чотирьох людей. Наразі невідомо, про кого саме йдеться. Однак, за інформацією ЗМІ, уже затримали власника "Пулса".

Нічний клуб в Північній Македонії, де сталася пожежа. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше в американському міжнародному аеропорту Денвера спалахнув пасажирський літак авіакомпанії American Airlines. Це сталося під час приземлення.

Також сталася пожежа у будинку-інтернаті в Одеській області. На місце прибули рятувальники та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС, яка встановлює ймовірну причину займання.