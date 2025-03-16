Пожар в клубе в Северной Македонии — сколько людей погибли

Спасатели работают возле ночного клуба в Северной Македонии, где произошел пожар. Фото: Reuters

В городе Кочаны в Северной Македонии во время пожара в ночном клубе погибли 59 человек. Власти объявили семидневный траур в связи со смертельным пожаром.

Об этом пишет издание "Слободен печат" в воскресенье, 16 марта.

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Смертельный пожар в клубе в Северной Македонии

Пожар в ночном клубе "Пулс" произошел в ночь на 16 марта. По предварительной информации, причиной возгорания стало использование пиротехники. Огонь унес жизни 59 человек, из них идентифицировали 35 человек.

"Количество раненых — 155. Они находятся в нескольких больницах страны. Еще раз хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших в пожаре", — цитирует издание министра внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски.

Специалисты работают возле ночного клуба в Северной Македонии, где произошел пожар. Фото: Reuters

Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Планируют допросить всех связанных с инцидентом. Кроме того, во всех ночных клубах проведут экстренную проверку.

Полицейские возле ночного клуба в Северной Македонии, где произошел пожар. Фото: Reuters

Также уже выдали ордера на арест четырех человек. Пока неизвестно, о ком именно идет речь. Однако, по информации СМИ, уже задержали владельца "Пулса".

Ночной клуб в Северной Македонии, где произошел пожар. Фото: Reuters

Напомним, ранее в американском международном аэропорту Денвера вспыхнул пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. Это произошло во время приземления.

Также произошел пожар в доме-интернате в Одесской области. На место прибыли спасатели и опытно-испытательная лаборатория ГСЧС, которая устанавливает вероятную причину возгорания.