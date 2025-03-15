Після атаки Росії у Чернігові під завалами можуть бути люди

Після удару РФ по Чернігову дві квартири під завалами — що відомо
Після сьогоднішньої атаки російських окупантів по Чернігову принаймні дві квартири у багатоповерхівці опинилися заваленими. Там можуть бути люди.
Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Що відомо на цей момент
На місці удару працюють рятувальні служби. Судячи з відео, яке опублікував Брижинський, вони намагаються розрізати металеві двері та перевірити приміщення. Рятувальники також намагаються локалізувати пожежу.
Станом на 00:02 рятувальники потрапили до завалених квартир і не виявили постраждалих. З будинку евакуйовано одну літню жінку. Рятувальні роботи продовжуються.
Також у ДСНС Чернігова опублікували фото наслідків удару російського безпілотника типу "Шахед" по житловій забудові міста.
Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Чернігова. У місті лунали вибухи.
Також вчора окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. У місті пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.
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