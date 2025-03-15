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Після удару РФ по Чернігову дві квартири під завалами — що відомо

15 березня 2025 23:40
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Після атаки Росії у Чернігові під завалами можуть бути люди
Пожежа на місці удару РФ у Чернігові. Фото: ДСНС Чернігова
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Після сьогоднішньої атаки російських окупантів по Чернігову принаймні дві квартири у багатоповерхівці опинилися заваленими. Там можуть бути люди.

Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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На місці удару працюють рятувальні служби. Судячи з відео, яке опублікував Брижинський, вони намагаються розрізати металеві двері та перевірити приміщення. Рятувальники також намагаються локалізувати пожежу. 

Станом на 00:02 рятувальники потрапили до завалених квартир і не виявили постраждалих. З будинку евакуйовано одну літню жінку. Рятувальні роботи продовжуються.

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Пожежа на одному з поверхів будинку у Чернігові після атаки дрона РФ. Фото: ДСНС Чернігівщини

Також у ДСНС Чернігова опублікували фото наслідків удару російського безпілотника типу "Шахед" по житловій забудові міста.

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Пожежники також локалізують полум'я на прилеглих до будинку територіях. Фото: ДСНС Чернігівщини 

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Чернігова. У місті лунали вибухи.

Також вчора окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. У місті пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.

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