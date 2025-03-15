Після атаки Росії у Чернігові під завалами можуть бути люди

Пожежа на місці удару РФ у Чернігові. Фото: ДСНС Чернігова

Після сьогоднішньої атаки російських окупантів по Чернігову принаймні дві квартири у багатоповерхівці опинилися заваленими. Там можуть бути люди.

Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

На місці удару працюють рятувальні служби. Судячи з відео, яке опублікував Брижинський, вони намагаються розрізати металеві двері та перевірити приміщення. Рятувальники також намагаються локалізувати пожежу.

Станом на 00:02 рятувальники потрапили до завалених квартир і не виявили постраждалих. З будинку евакуйовано одну літню жінку. Рятувальні роботи продовжуються.

Пожежа на одному з поверхів будинку у Чернігові після атаки дрона РФ. Фото: ДСНС Чернігівщини

Також у ДСНС Чернігова опублікували фото наслідків удару російського безпілотника типу "Шахед" по житловій забудові міста.

Пожежники також локалізують полум'я на прилеглих до будинку територіях. Фото: ДСНС Чернігівщини

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Чернігова. У місті лунали вибухи.

Також вчора окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. У місті пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.