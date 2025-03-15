После атаки России в Чернигове под завалами могут быть люди после атаки России

После удара РФ по Чернигову две квартиры под завалами
15 марта 2025 23:40
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После сегодняшней атаки русских оккупантов по Чернигову по крайней мере две квартиры в многоэтажке оказались заваленными. Там могут быть люди.
Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
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Что известно на данный момент
На месте удара работают спасательные службы. судя по видео, которое опубликовал Брижинский, они пытаются разрезать металлические двери и проверить помещение. Спасатели также пытаются локализовать пожар.
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