После атаки России в Чернигове под завалами могут быть люди после атаки России

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После сегодняшней атаки русских оккупантов по Чернигову по крайней мере две квартиры в многоэтажке оказались заваленными. Там могут быть люди.

Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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На месте удара работают спасательные службы. судя по видео, которое опубликовал Брижинский, они пытаются разрезать металлические двери и проверить помещение. Спасатели также пытаются локализовать пожар.

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