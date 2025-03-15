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После удара РФ по Чернигову две квартиры под завалами

15 марта 2025 23:40
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
После атаки России в Чернигове под завалами могут быть люди после атаки России
Срочная новость
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

После сегодняшней атаки русских оккупантов по Чернигову по крайней мере две квартиры в многоэтажке оказались заваленными. Там могут быть люди.

Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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Что известно на данный момент

На месте удара работают спасательные службы. судя по видео, которое опубликовал Брижинский, они пытаются разрезать металлические двери и проверить помещение. Спасатели также пытаются локализовать пожар.

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