Вибух у Чернігові увечері 15 березня — що відомо

У Чернігові пролунав вибух
У Чернігові увечері в суботу, 15 березня, пролунав вибух. Російські війська атакували місто дронами-камікадзе.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Чернігів 15 березня
Повітряні сили попереджали про рух російських дронів у напрямку міста.
"Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні.
Відомо, що повітряну тривогу у Чернігові оголосили ще о 19:34.
Зазначимо, що станом на 22:10 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по лікарні у Харківській області. Внаслідок атаки постраждала жінка.
А у Харкові через обстріл були пошкоджені щонайменше десять приватних будинків у різних районах.
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