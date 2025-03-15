Вибух у Чернігові увечері 15 березня — що відомо

Вогонь здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Чернігові увечері в суботу, 15 березня, пролунав вибух. Російські війська атакували місто дронами-камікадзе.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Чернігів 15 березня

Повітряні сили попереджали про рух російських дронів у напрямку міста.

"Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Відомо, що повітряну тривогу у Чернігові оголосили ще о 19:34.

Зазначимо, що станом на 22:10 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по лікарні у Харківській області. Внаслідок атаки постраждала жінка.

А у Харкові через обстріл були пошкоджені щонайменше десять приватних будинків у різних районах.