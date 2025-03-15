Взрыв в Чернигове вечером 15 марта — что известно

В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове вечером в субботу, 15 марта, прогремел взрыв. Российские войска атаковали город дронами-камикадзе.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Чернигов 15 марта
Воздушные силы предупреждали о движении российских дронов в направлении города.
"Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.
Известно, что воздушную тревогу в Чернигове объявили еще в 19:34.
Отметим, что по состоянию на 22:10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по больнице в Харьковской области. В результате атаки пострадала женщина.
А в Харькове из-за обстрела были повреждены по меньшей мере десять частных домов в разных районах.
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