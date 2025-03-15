Взрыв в Чернигове вечером 15 марта — что известно

Огонь поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот видео

В Чернигове вечером в субботу, 15 марта, прогремел взрыв. Российские войска атаковали город дронами-камикадзе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Чернигов 15 марта

Воздушные силы предупреждали о движении российских дронов в направлении города.

"Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Известно, что воздушную тревогу в Чернигове объявили еще в 19:34.

Отметим, что по состоянию на 22:10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по больнице в Харьковской области. В результате атаки пострадала женщина.

А в Харькове из-за обстрела были повреждены по меньшей мере десять частных домов в разных районах.