КНДР жорстко розкритикувала проєкт США Золотий купол

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: KCNA

У Північній Кореї різко засудили проєкт протиракетної оборони США під назвою "Золотий купол", назвавши його сценарієм космічної ядерної війни. Таку позицію озвучив Інститут американських досліджень при Міністерстві закордонних справ КНДР.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державне агентство КНДР KCNA.

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У заяві йдеться про те, що ініціатива Вашингтона є "вкрай небезпечною та загрозливою", а сам план розглядається як "прояв імперської самовпевненості та агресії". Північнокорейські дипломати переконані, що розгортання такої системи — це не оборонна стратегія, а крок до конфронтації з основними геополітичними суперниками США.

"План "Золотий купол" "є типовим продуктом "Америка понад усе", верхом самовпевненості, зарозумілості, нахабства і свавілля, а також сценарієм космічної ядерної війни", — йдеться у заяві Інституту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про старт підготовки проєкту "Золотий купол", назвавши його "найсучаснішою системою оборони", яку буде реалізовано під керівництвом новоствореної програми.

У травні Дональд Трамп погодив передачу першого траншу коштів на створення "Золотого купола". Відомо, що вона коштує 175 млрд доларів і передбачає створення глобальної супутникової мережі з високоточними сенсорами та перехоплювачами, які зможуть збивати балістичні ракети ще на початковій траєкторії після запуску. Система розрахована на захист від ракетних атак з боку таких країн, як Китай, Іран, Північна Корея та Росія.