КНДР жестко раскритиковала проект США Золотой купол

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: KCNA

В Северной Корее резко осудили проект противоракетной обороны США под названием "Золотой купол", назвав его сценарием космической ядерной войны. Такую позицию озвучил Институт американских исследований при Министерстве иностранных дел КНДР.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственное агентство КНДР KCNA.

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В заявлении говорится о том, что инициатива Вашингтона является "крайне опасной и угрожающей", а сам план рассматривается как "проявление имперской самоуверенности и агрессии". Северокорейские дипломаты убеждены, что развертывание такой системы - это не оборонительная стратегия, а шаг к конфронтации с основными геополитическими соперниками США.

"План "Золотой купол" "является типичным продуктом "Америка превыше всего", верхом самоуверенности, высокомерия, наглости и произвола, а также сценарием космической ядерной войны", — говорится в заявлении Института.

Напомним, президент США Дональд Трамп в апреле объявил о старте подготовки проекта "Золотой купол", назвав его "самой современной системой обороны", которая будет реализована под руководством новосозданной программы.

В мае Дональд Трамп согласовал передачу первого транша средств на создание "Золотого купола". Известно, что она стоит 175 млрд долларов и предусматривает создание глобальной спутниковой сети с высокоточными сенсорами и перехватчиками, которые смогут сбивать баллистические ракеты еще на начальной траектории после запуска. Система рассчитана на защиту от ракетных атак со стороны таких стран, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия.