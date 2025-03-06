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У Південній Кореї літак випадково скинув бомби на будинки — фото

6 березня 2025 08:57
Карина Приходько - Редактор
Південна Корея — винищував помилково скинув авіабомби на будинки
Наслідки падіння бомб на будинки в Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Карина Приходько - Редактор

Під час військових навчань у Південній Кореї винищувач помилково скинув вісім авіабомб на житловий район неподалік Сеула. Внаслідок цього сталися руйнування та постраждали цивільні.

Про це повідомляє Yonhap

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За даними видання, інцидент стався у місті Пхочхон, за 40 км від Сеула. Близько 10:00 за місцевим часом 6 березня вісім авіабомб впали на житлові будинки.

Представник пожежної служби розповів, що внаслідок цього поранення отримали вісім людей, четверо з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджені сім будинків, у тому числі будівля церкви. Наразі влада ще не повністю оцінила масштаби руйнувань.

вибухи в Південній Кореї 5 березня
Наслідки падіння бомб у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
падіння авіабомб в Південній Кореї
Наслідки падіння бомб у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
падіння авіабомб в Південній Кореї 6 березня
Наслідки падіння бомб у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
трагедія у Південній Кореї 6 березня
Наслідки падіння бомб у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Військово-повітряні сили Південної Кореї підтвердили, що під час бойових стрільб, які проводилися в рамках навчань Freedom Shield 2025, щорічних військових навчань між південнокорейськими та американськими військовими, винищувач KF-16 помилково випустив вісім бомб MK-82 і снаряди не долетіли до полігону Seungjin у Почхоні — передбаченої цілі.

Нагадаємо, 1 березня у США приземлився літак, в якого загорівся двигун. Він вилетів з міжнародного аеропорту Ньюарк-Ліберті та був змушений здійснити посадку.

Також ми писали, що в кінці січня у США розбився винищувач F-35. Під час навчань у пілота сталася "несправність у польоті". 

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