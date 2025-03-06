Південна Корея — винищував помилково скинув авіабомби на будинки

У Південній Кореї літак випадково скинув бомби на будинки — фото
Під час військових навчань у Південній Кореї винищувач помилково скинув вісім авіабомб на житловий район неподалік Сеула. Внаслідок цього сталися руйнування та постраждали цивільні.
Про це повідомляє Yonhap.
Трагедія під час військових навчань у Південній Кореї
За даними видання, інцидент стався у місті Пхочхон, за 40 км від Сеула. Близько 10:00 за місцевим часом 6 березня вісім авіабомб впали на житлові будинки.
Представник пожежної служби розповів, що внаслідок цього поранення отримали вісім людей, четверо з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджені сім будинків, у тому числі будівля церкви. Наразі влада ще не повністю оцінила масштаби руйнувань.
Військово-повітряні сили Південної Кореї підтвердили, що під час бойових стрільб, які проводилися в рамках навчань Freedom Shield 2025, щорічних військових навчань між південнокорейськими та американськими військовими, винищувач KF-16 помилково випустив вісім бомб MK-82 і снаряди не долетіли до полігону Seungjin у Почхоні — передбаченої цілі.
Нагадаємо, 1 березня у США приземлився літак, в якого загорівся двигун. Він вилетів з міжнародного аеропорту Ньюарк-Ліберті та був змушений здійснити посадку.
Також ми писали, що в кінці січня у США розбився винищувач F-35. Під час навчань у пілота сталася "несправність у польоті".
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