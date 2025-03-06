Южная Корея — истребитель по ошибке сбросил авиабомбы на дома

Последствия падения бомб на дома в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Во время военных учений в Южной Корее истребитель ошибочно сбросил восемь авиабомб на жилой район недалеко от Сеула. В результате этого произошли разрушения и пострадали гражданские.

Об этом сообщает Yonhap.

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По данным издания, инцидент произошел в городе Пхочхон, в 40 км от Сеула. Около 10:00 по местному времени 6 марта восемь авиабомб упали на жилые дома.

Представитель пожарной службы рассказал, что в результате этого ранения получили восемь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены семь домов, в том числе здание церкви. Сейчас власти еще не полностью оценили масштабы разрушений.

Последствия падения бомб в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Последствия падения бомб в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Последствия падения бомб в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Последствия падения бомб в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Военно-воздушные силы Южной Кореи подтвердили, что во время боевых стрельб, которые проводились в рамках учений Freedom Shield 2025, ежегодных военных учений между южнокорейскими и американскими военными, истребитель KF-16 ошибочно выпустил восемь бомб MK-82 и снаряды не долетели до полигона Seungjin в Почхоне — предусмотренной цели.

Напомним, 1 марта в США приземлился самолет, у которого загорелся двигатель. Он вылетел из международного аэропорта Ньюарк-Либерти и был вынужден совершить посадку.

Также мы писали, что в конце января в США разбился истребитель F-35. Во время учений у пилота произошла "неисправность в полете".