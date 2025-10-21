Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Пентагоні жорстко відповіли на питання про краватку Гегсета

У Пентагоні жорстко відповіли на питання про краватку Гегсета

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:37
Оновлено: 17:43
У Пентагоні різко відреагували на питання про краватку Гегсета
Піт Гегсет. Фото: Getty Images

Речник Пентагону Шон Парнелл жорстко відповів на запитання про краватку глави відомства Піта Гегсета, яку він обрав до костюма під час візиту українського лідера Володимира Зеленського. Вона була таких самих кольорів, як прапор Росії.

Про це повідомляє HuffPost.

Реклама
Читайте також:

Відповідь на запитання журналіста HuffPost

Журналіст поцікавився, чи знає речник Пентагону про реакцію росіян на краватку Гегсета, яка нагадувала російський прапор.

"Білий, синій і червоний використовуються в державній символіці США, але на краватці військового міністра смуги були розташовані в тій же послідовності, що і на прапорі РФ", — писали росЗМІ.

Однак Парнелл вирішив відповісти жорстко. У відповідь журналісту він сказав:

"Твоя мама купила йому її — і це патріотична американська краватка, ідіоте".

Після цього журналіст поцікавився, чи знає Гегсет про норму Кодексу прапора США, яка забороняє використовувати державний стяг як елемент одягу, постіль чи драпірування.

"Якщо любити свою країну достатньо, щоб представляти її з ніг до голови, є злочином в очах лівого блогу, відомого як HuffPost, то вважайте міністра Гегсета винним. Він патріот, який шанує цю країну та наш прапор", — додав Парнелл.

Нагадаємо, нещодавно журналіст HuffPost запитав у прессекретарки Білого Дому Керолайн Левітт, хто обрав Угорщину як місце можливої зустрічі російського диктатора Путіна та лідера США Трампа. Вона грубо відповіла, що це "зробила його мама".

Раніше глава Кремля іронічно відповів на запитання щодо масових запусків дронів до різних країн Європи.

США одяг Пентагон Росія Піт Хегсет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації