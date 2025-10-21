У Пентагоні різко відреагували на питання про краватку Гегсета

Піт Гегсет. Фото: Getty Images

Речник Пентагону Шон Парнелл жорстко відповів на запитання про краватку глави відомства Піта Гегсета, яку він обрав до костюма під час візиту українського лідера Володимира Зеленського. Вона була таких самих кольорів, як прапор Росії.

Про це повідомляє HuffPost.

Відповідь на запитання журналіста HuffPost

Журналіст поцікавився, чи знає речник Пентагону про реакцію росіян на краватку Гегсета, яка нагадувала російський прапор.

"Білий, синій і червоний використовуються в державній символіці США, але на краватці військового міністра смуги були розташовані в тій же послідовності, що і на прапорі РФ", — писали росЗМІ.

Однак Парнелл вирішив відповісти жорстко. У відповідь журналісту він сказав:

"Твоя мама купила йому її — і це патріотична американська краватка, ідіоте".

Після цього журналіст поцікавився, чи знає Гегсет про норму Кодексу прапора США, яка забороняє використовувати державний стяг як елемент одягу, постіль чи драпірування.

"Якщо любити свою країну достатньо, щоб представляти її з ніг до голови, є злочином в очах лівого блогу, відомого як HuffPost, то вважайте міністра Гегсета винним. Він патріот, який шанує цю країну та наш прапор", — додав Парнелл.

