В Пентагоне резко отреагировали на вопрос о галстуке Хегсета

Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Представитель Пентагона Шон Парнелл жестко ответил на вопрос о галстуке главы ведомства Пита Хегсета, который он выбрал к костюму во время визита украинского лидера Владимира Зеленского. Он был таких же цветов как флаг России.

Об этом сообщает HuffPost.

Журналист поинтересовался, знает ли спикер Пентагона о реакции россиян на галстук Хегсета, который напоминал российский флаг.

"Белый, синий и красный используются в государственной символике США, но на галстуке военного министра полосы были расположены в той же последовательности, что и на флаге РФ", — писали росСМИ.

Однако Парнелл решил ответить жестко. В ответ журналисту он сказал:

"Твоя мама купила ему его — и это патриотический американский галстук, идиот".

После этого журналист поинтересовался, знает ли Хегсет о норме Кодекса флага США, которая запрещает использовать государственное знамя в качестве элемента одежды, постели или драпировки.

"Если любить свою страну достаточно, чтобы представлять ее с ног до головы, является преступлением в глазах левого блога, известного как HuffPost, то считайте министра Хегсета виновным. Он патриот, который уважает эту страну и наш флаг", — добавил Парнелл.

