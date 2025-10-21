Видео
В Пентагоне жестко ответили на вопрос о галстуке Гегсета

В Пентагоне жестко ответили на вопрос о галстуке Гегсета

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:37
обновлено: 17:37
В Пентагоне резко отреагировали на вопрос о галстуке Хегсета
Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Представитель Пентагона Шон Парнелл жестко ответил на вопрос о галстуке главы ведомства Пита Хегсета, который он выбрал к костюму во время визита украинского лидера Владимира Зеленского. Он был таких же цветов как флаг России.

Об этом сообщает HuffPost.

Читайте также:

Ответ на вопрос журналиста HuffPost

Журналист поинтересовался, знает ли спикер Пентагона о реакции россиян на галстук Хегсета, который напоминал российский флаг.

"Белый, синий и красный используются в государственной символике США, но на галстуке военного министра полосы были расположены в той же последовательности, что и на флаге РФ", — писали росСМИ.

Однако Парнелл решил ответить жестко. В ответ журналисту он сказал:

"Твоя мама купила ему его — и это патриотический американский галстук, идиот".

После этого журналист поинтересовался, знает ли Хегсет о норме Кодекса флага США, которая запрещает использовать государственное знамя в качестве элемента одежды, постели или драпировки.

"Если любить свою страну достаточно, чтобы представлять ее с ног до головы, является преступлением в глазах левого блога, известного как HuffPost, то считайте министра Хегсета виновным. Он патриот, который уважает эту страну и наш флаг", — добавил Парнелл.

Напомним, недавно журналист HuffPost спросил у пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт, кто выбрал Венгрию, как место возможной встречи российского диктатора Путина и лидера США Трампа. Она грубо ответила, что это "сделала его мама".

Ранее глава Кремля иронично ответил на вопрос о массовых запусках дронов в разные страны Европы.

США одежда Пентагон Россия Пит Хегсет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
