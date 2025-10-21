В Пентагоне резко отреагировали на вопрос о галстуке Хегсета

В Пентагоне жестко ответили на вопрос о галстуке Гегсета
Представитель Пентагона Шон Парнелл жестко ответил на вопрос о галстуке главы ведомства Пита Хегсета, который он выбрал к костюму во время визита украинского лидера Владимира Зеленского. Он был таких же цветов как флаг России.
Об этом сообщает HuffPost.
Ответ на вопрос журналиста HuffPost
Журналист поинтересовался, знает ли спикер Пентагона о реакции россиян на галстук Хегсета, который напоминал российский флаг.
"Белый, синий и красный используются в государственной символике США, но на галстуке военного министра полосы были расположены в той же последовательности, что и на флаге РФ", — писали росСМИ.
Однако Парнелл решил ответить жестко. В ответ журналисту он сказал:
"Твоя мама купила ему его — и это патриотический американский галстук, идиот".
После этого журналист поинтересовался, знает ли Хегсет о норме Кодекса флага США, которая запрещает использовать государственное знамя в качестве элемента одежды, постели или драпировки.
"Если любить свою страну достаточно, чтобы представлять ее с ног до головы, является преступлением в глазах левого блога, известного как HuffPost, то считайте министра Хегсета виновным. Он патриот, который уважает эту страну и наш флаг", — добавил Парнелл.
Напомним, недавно журналист HuffPost спросил у пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт, кто выбрал Венгрию, как место возможной встречи российского диктатора Путина и лидера США Трампа. Она грубо ответила, что это "сделала его мама".
Ранее глава Кремля иронично ответил на вопрос о массовых запусках дронов в разные страны Европы.
Читайте Новини.LIVE!