Допомога Україні від США — скільки грошей залишилося у Пентагону

Речник Пентагону Пет Райдер. Фото: АР

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що з початку ухвалення додаткового фінансування для України у квітні 2024 року наша країна вже отримала більшу частину боєприпасів, ППО та вогневих спроможностей. Загалом США має ще 9,3 мільярда доларів на допомогу Україні.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

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За словами Райдера, з квітня до середини жовтня 2024 року США передали Україні 83% боєприпасів. Серед них артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS, боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо. Крім того, Україна отримала 67% обіцяних спроможностей ППО, включаючи ракети до Stinger і HAWK, і 60% зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру.

"США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем", — йдеться у повідомленні.

Також речник Пентагону додав, що США відправляє озброєння Україні зі своїх складів упродовж кількох днів або тижнів. У такому випадку, коли якесь обладнання потребує ремонту, його швидко відновлюють і передають Києву.

"Станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад 9 млрд дол. Зокрема, 7,1 млрд дол. доступні за програмою PDA, а ще 2,2 млрд дол. — за програмою USAI, яка передбачає замовлення озброєння у виробників", — додав Пет Райдер.

Нагадаємо, нещодавно The Wall Street Journal писало, що перемога Дональда Трампа на виборах у США ставить під загрозу постачання Україні американської зброї та боєприпасів. Через це адміністрація Байдена намагається переслати нашій державі якнайбільше військової допомоги до інавгурації нового президента.

Водночас нардеп Єгор Чернєв пояснив, яку допомогу можуть надати США Україні у 2025 році.