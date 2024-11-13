Помощь Украине от США — сколько денег осталось у Пентагона

Спикер Пентагона Пэт Райдер. Фото: АР

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что с начала принятия дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года наша страна уже получила большую часть боеприпасов, ПВО и огневых возможностей. Всего США имеет еще 9,3 миллиарда долларов на помощь Украине.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

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По словам Райдера, с апреля по середину октября 2024 года США передали Украине 83% боеприпасов. Среди них артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS, боеприпасы к системам Patriot и NASAMS. Кроме того, Украина получила 67% обещанных способностей ПВО, включая ракеты к Stinger и HAWK, и 60% обязательств по огненным средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра.

"США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет в ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем", — говорится в сообщении.

Также представитель Пентагона добавил, что США отправляет вооружение Украине со своих складов в течение нескольких дней или недель. В таком случае, когда какое-либо оборудование нуждается в ремонте, его быстро восстанавливают и передают Киеву.

"По состоянию на 12 ноября США имеют возможность предоставить Украине вооружений и снаряжение еще более чем на 9 млрд долл. В частности, 7,1 млрд долл. доступны по программе PDA, а еще 2,2 млрд долл. — по программе USAI, предусматривающей заказ вооружения у производителей", — добавил Пэт Райдер.

Напомним, что недавно The Wall Street Journal писало, что победа Дональда Трампа на выборах в США ставит под угрозу поставки Украине американского оружия и боеприпасов. Поэтому администрация Байдена пытается переслать нашему государству как можно больше военной помощи к инаугурации нового президента.

В то же время нардеп Егор Чернев объяснил, какую помощь могут оказать США Украине в 2025 году.