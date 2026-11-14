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Головна Новини дня У Павлограді внаслідок ворожої атаки загинула людина, є поранені

У Павлограді внаслідок ворожої атаки загинула людина, є поранені

Ua ru
14 листопада 2026 17:50
У Павлограді внаслідок удару Росії загинула людина, ще десятеро поранені dp.dsns.gov.ua
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: dp.dsns.gov.ua

У суботу, 14 листопада, російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще десятеро дістали поранень. Серед постраждалих — семирічний хлопчик.

Про це повідомив голова Дінпропетровської ОДА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки атаки на Павлоград

Після перших повідомлень про удар стало відомо про трьох поранених, серед яких була дитина. Згодом кількість постраждалих зросла до десяти. Також стало відомо про одного загиблого.

У Павлограді внаслідок ворожої атаки загинула людина, є поранені - фото 1
Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Четверо жінок, троє чоловіків і семирічний хлопчик перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Медики обстежують їх і надають необхідну допомогу.

Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 13 листопада російські війська завдали 884 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів пошкоджено 89 приватних і 18 багатоквартирних будинків, два з яких стали непридатними для проживання.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну 96 ударними безпілотниками, зокрема 61 реактивним. Сили протиповітряної оборони знешкодили 81 ціль, серед них 52 реактивні дрони.

Дніпропетровська область поранення загиблі Павлоград атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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