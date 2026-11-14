Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: dp.dsns.gov.ua

У суботу, 14 листопада, російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще десятеро дістали поранень. Серед постраждалих — семирічний хлопчик.

Про це повідомив голова Дінпропетровської ОДА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки атаки на Павлоград

Після перших повідомлень про удар стало відомо про трьох поранених, серед яких була дитина. Згодом кількість постраждалих зросла до десяти. Також стало відомо про одного загиблого.

Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Четверо жінок, троє чоловіків і семирічний хлопчик перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Медики обстежують їх і надають необхідну допомогу.

Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

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Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну 96 ударними безпілотниками, зокрема 61 реактивним. Сили протиповітряної оборони знешкодили 81 ціль, серед них 52 реактивні дрони.