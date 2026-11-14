Мобільно-вогнева група. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська у ніч проти 14 листопада ударили по Україні 96 дронами, 61 з них були реактивними. Українські сили протиповітряної оборони знешкодили 81 ціль, виявлено влучання на 8 локаціях, а падіння уламків збитих БпЛА — ще на двох.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

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Наслідки атаки РФ на Україну в ніч проти 14 листопада

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 14 листопада російські війська використали ударні дрони Shahed, Гербера, дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювались із напрямків Брянську, Орла, Приморсько-Ахтарська на території РФ. Також залучена була територія ТОТ — Донецьк, АР Крим (Гвардійське).

Відбиттям дронового нападу Росії займались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Повітряні сили повідомили про кількість збитих ворожих цілей:

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"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває", — йдеться в дописі.

Інформація про знешкоджені цілі. Фото: facebook.com/kpszsu

Ми писали, що економіст Андрій Длігач ексклюзивно заявив у прямому ефірі Вечір.LIVE про досягнення української ППО. За словами експерта, Сили оборони знешкоджують понад 90% ударних дронів типу Shahed, 60% реактивних БпЛА, але частка збитих балістичних ракет РФ становить лише 7%.

Новини.LIVE інформували, що народна депутатка Галина Янченко повідомила про світовий дефіцит ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. За її словами, Сполучені Штати мають 800 таких ракет, а загалом у світі їх налічується близько 4–5 тисяч.