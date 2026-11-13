Українські війькові. Фото: 54oabr.army

Економіст Андрій Длігач заявив, що українська протиповітряна оборона перехоплює близько 90% російських дронів Shahed, понад 60% реактивних безпілотників і лише 7% балістичних ракет. Він закликав Україну розвивати власні ракетні технології й посилювати удари по військових спроможностях Росії.

Про це економіст Андрій Длігач заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Скільки російських ракет збиває українська ППО

За словами Длігача, аналітика інституту вивчення війни свідчить про суттєву різницю в ефективності перехоплення різних повітряних цілей. Зокрема, кількість збитих шахедів набагато більше до кількості збитих балістичних ракет. Також приблизно 40% становить показник перехоплення малих ракет, зокрема типу "Бандероль".

Економіст також зазначив, що Росія продовжує виробляти ракети "Іскандер", а точність їхнього ураження зростає. За його словами, це створює додаткові ризики для української інфраструктури, зокрема транспортних шляхів.

Як Україна може протидіяти російській балістиці

Длігач вважає, що Україні потрібно не лише посилювати протиповітряну оборону, а й працювати над знищенням військового потенціалу Росії.

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Він додав, що для припинення виробництва російських ракет потрібно зосередитися на підприємствах, які забезпечують їхній випуск.

"Ти не можеш захиститися. Ти маєш активно працювати над тим, щоб знищувати спроможності Росії. Не так багато заводів в ланцюзі, які потрібно знищити, щоб у Росії припинилося виробництво іскандерів", — наголосив економіст.

Серед необхідних кроків він назвав розвиток українських протибалістичних систем і власних балістичних ракет. Також економіст закликав партнерів збільшити постачання далекобійного озброєння.

"Для цього нам потрібно, якщо не "Томагавки", то збільшення Stormshadow, збільшення ATACMS і активні інвестиції в українські технології", — сказав він.

Окремо Длігач звернув увагу на необхідність посилення оборонної співпраці з Європою. На його думку, Україна має стати основою європейської безпеки, а європейські країни повинні вкладати більше коштів у розвиток оборонних спроможностей.

Економіст також застеріг, що без посилення оборонної підтримки України Росія може перейти до прямих ударів по європейських країнах. Він припустив, що навіть обмежена кількість ракетних атак по енергетичній інфраструктурі Польщі могла б створити серйозну кризу в Європі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру 13 листопада частина споживачів у 12 областях України залишилася без електропостачання. У Міненерго попередили, що графіки погодинних відключень можуть змінюватися навіть кілька разів протягом години. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак їх ускладнюють нові обстріли та повітряні тривоги.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 13 листопада Росія запустила по Україні 117 безпілотників, із яких українські захисники знешкодили 80. Серед них були ударні та реактивні "Шахеди", "Гербери" й дрони-імітатори. Влучання зафіксували на 24 локаціях, ще на десяти виявили уламки збитих апаратів.