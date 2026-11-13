Украинские военные. Фото: 54oabr.army

Экономист Андрей Длигач заявил, что украинская противовоздушная оборона перехватывает около 90 % российских дронов Shahed, более 60 % реактивных беспилотников и лишь 7 % баллистических ракет. Он призвал Украину развивать собственные ракетные технологии и усиливать удары по военному потенциалу России.

Об этом экономист Андрей Длигач заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Сколько российских ракет сбивает украинская ПВО

По словам Длигача, аналитика Института изучения войны свидетельствует о существенной разнице в эффективности перехвата различных воздушных целей. В частности, количество сбитых беспилотников значительно превышает количество сбитых баллистических ракет. Кроме того, показатель перехвата малых ракет, в частности типа "Бандероль", составляет примерно 40 %.

Экономист также отметил, что Россия продолжает производить ракеты "Искандер", а точность их поражения растет. По его словам, это создает дополнительные риски для украинской инфраструктуры, в частности для транспортных путей.

Экономист отметил, что Россия продолжает производить ракеты "Искандер", а точность их поражения растет. По его словам, это создает дополнительные риски для украинской инфраструктуры, в частности транспортных путей.

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Длигач считает, что Украине нужно не только усиливать противовоздушную оборону, но и работать над уничтожением военного потенциала России.

Он добавил, что для прекращения производства российских ракет нужно сосредоточиться на предприятиях, обеспечивающих их выпуск.

"Ты не можешь защититься. Ты должен активно работать над тем, чтобы уничтожать потенциал России. В цепочке не так много заводов, которые нужно уничтожить, чтобы в России прекратилось производство "Искандеров", — подчеркнул экономист.

Среди необходимых шагов он назвал развитие украинских противобаллистических систем и собственных баллистических ракет. Также экономист призвал партнеров увеличить поставки дальнобойного вооружения.

"Для этого нам нужно, если не "Томагавки", то увеличение поставок Stormshadow, увеличение ATACMS и активные инвестиции в украинские технологии", — сказал он.

Отдельно Длигач обратил внимание на необходимость укрепления оборонного сотрудничества с Европой. По его мнению, Украина должна стать основой европейской безопасности, а европейские страны должны вкладывать больше средств в развитие оборонного потенциала.

Экономист также предупредил, что без усиления оборонной поддержки Украины Россия может перейти к прямым ударам по европейским странам. Он предположил, что даже ограниченное количество ракетных атак по энергетической инфраструктуре Польши могло бы вызвать серьезный кризис в Европе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру 13 ноября часть потребителей в 12 областях Украины осталась без электроснабжения. В Минэнерго предупредили, что графики почасовых отключений могут меняться даже несколько раз в течение часа. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, однако их затрудняют новые обстрелы и воздушные тревоги.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 13 ноября Россия запустила по Украине 117 беспилотников, из которых украинские защитники обезвредили 80. Среди них были ударные и реактивные "Шахеды", "Герберы" и дроны-имитаторы. Попадания зафиксировали в 24 местах, еще в десяти обнаружили обломки сбитых аппаратов.