Мобильно-огневая группа. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В ночь на 14 ноября российские войска нанесли по Украине 96 ударов с помощью дронов, 61 из которых были реактивными. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 81 цель, подтверждены попадания в 8 местах, а падение обломков сбитых БПЛА — еще в двух.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

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Последствия атаки РФ на Украину в ночь на 14 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 ноября российские войска использовали ударные дроны Shahed, "Гербер", а также дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись со сторон Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска на территории РФ. Также была задействована территория ВОТ — Донецк, АР Крым (Гвардейское).

Отбиванием дронного нападения России занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Воздушные силы сообщили о количестве сбитых вражеских целей:

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"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 81 вражеский БПЛА типа Shahed (52 из них — реактивные), "Гербер", дроны других типов, а также несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевые действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Информация о обезвреженных целях. Фото: facebook.com/kpszsu

Мы писали, что экономист Андрей Длигач эксклюзивно заявил в прямом эфире Вечір.LIVE о достижениях украинской ПВО. По словам эксперта, Силы обороны обезвреживают более 90% ударных дронов типа Shahed, 60% реактивных БПЛА, но доля сбитых баллистических ракет РФ составляет лишь 7%.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Галина Янченко рассказала о мировом дефиците ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. По её словам, у Соединённых Штатов есть 800 таких ракет, а всего в мире их насчитывается около 4–5 тысяч.