Спасатели устраняют последствия российского нападения. Фото: dp.dsns.gov.ua

В субботу, 14 ноября, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате атаки погиб один человек, ещё десять получили ранения. Среди пострадавших — семилетний мальчик.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях атаки на Павлоград

После первых сообщений об ударе стало известно о трёх раненых, среди которых был ребёнок. Впоследствии число пострадавших возросло до десяти. Также стало известно об одном погибшем.

Пост Александра Ганжи. Фото: скриншот

Четыре женщины, трое мужчин и семилетний мальчик находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь.

Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

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Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину 96 ударными беспилотниками, в том числе 61 реактивным. Силы противовоздушной обороны сбили 81 цель, среди них 52 реактивных дрона.