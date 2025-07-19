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Головна Новини дня У Павлограді пролунали потужні вибухи — що відомо

У Павлограді пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 10:17
Вибухи у Павлограді — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу зранку, 19 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. На момент вибухів в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибухи у Павлограді — що відомо

Сьогодні, 19 липня, близько 10:20 у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.

Зазначимо, що в ніч проти 19 липня росіяни здійснили наймасованішу атаку на Павлоград. Окупанти атакували місто ракетами та безпілотниками.

Загалом цієї ночі більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано проти мирних міст України.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Павлограді

Атака РФ
Карта тривог на момент вибухів у Павлограді. Фото: alerts.in.ua

Раніше ми інформували, що в ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських військ на українські мирні міста та розповів про наслідки.

вибух Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Павлоград
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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