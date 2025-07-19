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Главная Новости дня В Павлограде прогремели мощные взрывы — что известно

В Павлограде прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 10:17
Взрывы в Павлограде — что известно
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу утром, 19 июля, в Павлограде Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. На момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

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Взрывы в Павлограде — что известно

Сегодня, 19 июля, около 10:20 в Павлограде Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Отметим, что в ночь на 19 июля россияне осуществили массированную атаку на Павлоград. Оккупанты атаковали город ракетами и беспилотниками.

Всего этой ночью более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов применили против мирных городов Украины.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Павлограде

Атака РФ
Карта тревог на момент взрывов в Павлограде. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы информировали, что в ночь на 19 июля российские оккупанты осуществили массированную атаку на Павлоград.

Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских войск на украинские мирные города и рассказал о последствиях.

взрыв Днепропетровская область обстрелы война в Украине Павлоград
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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