В Павлограде прогремели мощные взрывы — что известно
В субботу утром, 19 июля, в Павлограде Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. На момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
Взрывы в Павлограде — что известно
Сегодня, 19 июля, около 10:20 в Павлограде Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
Отметим, что в ночь на 19 июля россияне осуществили массированную атаку на Павлоград. Оккупанты атаковали город ракетами и беспилотниками.
Всего этой ночью более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов применили против мирных городов Украины.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Павлограде
Ранее мы информировали, что в ночь на 19 июля российские оккупанты осуществили массированную атаку на Павлоград.
Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских войск на украинские мирные города и рассказал о последствиях.
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