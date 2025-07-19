Атака РФ на Україну - Зеленський повідомив про наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ 19 липня 2025 року. Фото: ДСНС

У суботу, 19 липня, Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських військ на українські мирні міста. Лідер назвав кількість дронів та ракет, якими окупанти обстрілювали Україну.

Про це глава держави написав у Telegram.

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Президент зазначив, що сьогодні вночі, 19 липня, українські воїни різних підрозділів відбивали чергову російську атаку. За інформацією глави держави, більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано проти українських міст.

Станом на 9:44 продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ 19 липня 2025 року. Фото: ДСНС

"Тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області", — повідомив Зеленський.

А також додав, що російські війська в Сумах пошкодили критичну інфраструктуру — без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці.

Водночас в Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула.

Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Також цієї ночі російські загарбники били ракетами й дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру.

"Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, — усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз", — підсумував Зеленський.

Раніше ми інформували, що в ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 19 липня росіяни масовано атакували Одесу.