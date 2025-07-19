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Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ на Украину — видео

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:47
Атака РФ на Украину - Зеленский сообщил о последствиях
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ 19 июля 2025 года. Фото: ГСЧС

В субботу, 19 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских войск на украинские мирные города. Лидер назвал количество дронов и ракет, которыми оккупанты обстреливали Украину.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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Президент отметил, что сегодня ночью, 19 июля, украинские воины различных подразделений отражали очередную российскую атаку. По информации главы государства, более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов были применены против украинских городов.

По состоянию на 9:44 продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники.

Атака РФ
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ 19 июля 2025 года. Фото: ГСЧС

"Продолжаются спасательные работы после атаки. Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области", — сообщил Зеленский.

А также добавил, что российские войска в Сумах повредили критическую инфраструктуру — без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке.

В то же время в Одессе поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, и среди них ребенок. К сожалению, один человек погиб.

Атака РФ
Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Также этой ночью российские захватчики били ракетами и дронами по Павлограду. Повредили жилой дом, важную инфраструктуру.

"Спасибо всем лидерам, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, — все это спасает жизни и нужно Украине уже сейчас", — подытожил Зеленский.

Ранее мы информировали, что в ночь на 19 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Павлоград.

Также мы сообщали, что в ночь на 19 июля россияне массированно атаковали Одессу.

Владимир Зеленский россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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