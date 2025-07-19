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Наймасованіша атака на Павлоград — деталі про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 08:09
РФ масовано атакувала Павлоград — які наслідки
Наслідки масованої атаки РФ на Павлоград. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано значні руйнування та пожежі.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", — повідомив очільник ОВА.

За його інформацією, внаслідок жорстокого російського обстрілу понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання. Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

Крім того, вчора ввечері ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечено два приватні будинки.

По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус.

За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік.

Станом на 7:30 19 липня повітряна тривога у Павлограді все ще тривала.

Атака РФ
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що у Павлограді лунають потужні вибухи — ворог атакував місто.

Також в ніч проти 19 липня росіяни масовано атакували Одесу — є жертви.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака Павлоград
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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