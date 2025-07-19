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Самая массированная атака на Павлоград — детали о последствиях

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 08:09
РФ массированно атаковала Павлоград — какие последствия
Последствия массированной атаки РФ на Павлоград. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 19 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Павлоград Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела зафиксированы значительные разрушения и пожары.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", — сообщил глава ОВА.

По его информации, в результате жестокого российского обстрела изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Сейчас информация о последствиях атаки уточняется.

Кроме того, вчера вечером враг направил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине повреждены два частных дома.

По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Поврежден микроавтобус.

По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую громаду, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина.

По состоянию на 7:30 19 июля воздушная тревога в Павлограде все еще продолжалась.

Атака РФ
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в Павлограде раздаются мощные взрывы — враг атаковал город.

Также в ночь на 19 июля россияне массированно атаковали Одессу — есть жертвы.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака Павлоград
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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