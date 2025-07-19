РФ массированно атаковала Павлоград — какие последствия

Самая массированная атака на Павлоград — детали о последствиях
В ночь на 19 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Павлоград Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела зафиксированы значительные разрушения и пожары.
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака РФ на Павлоград — что известно о последствиях
"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", — сообщил глава ОВА.
По его информации, в результате жестокого российского обстрела изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Сейчас информация о последствиях атаки уточняется.
Кроме того, вчера вечером враг направил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине повреждены два частных дома.
По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Поврежден микроавтобус.
По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую громаду, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина.
По состоянию на 7:30 19 июля воздушная тревога в Павлограде все еще продолжалась.
Ранее мы информировали, что в Павлограде раздаются мощные взрывы — враг атаковал город.
Также в ночь на 19 июля россияне массированно атаковали Одессу — есть жертвы.
Читайте Новини.LIVE!