У Парижі пройшов мітинг на підтримку Марін Ле Пен

Акція у Парижі. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

У Парижі відбувся мітинг на підтримку лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен. Люди вийшли проти звинувачень, що вона розкрадала державні кошти.

Про це повідомляють BFMTV і Le Figaro у неділю, 6 квітня.

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Акція на підтримку Марін Ле Пен

У Парижі було заплановано одразу три демонстрації, з яких дві — мітинги прихильників ультраправих та контрдемонстрація ультралівих, а останній — акція прихильників лідера Франції Макрона.

Акція у Парижі. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

На вулиці вийшли близько 10 тисяч осіб. Перед протестувальниками виступила Марін Ле Пен, яка висловила незгоду з вироком. Вона запевнила, що не має наміру здаватися. Політик засудила "тиск і переслідування опонентів", заявивши, що влада намагається знищити опозицію та утримати контроль, занурюючи країну в хаос.

"Правосуддя не може втручатися в те, як виборні посадовці виконують свій мандат на службі французів, доки немає особистого збагачення чи корупції. Вона також не має обирати кандидатів на вибори. Ми не заперечуємо справедливість, але просимо, щоб ці негідні відхилення від демократії припинилися. Я повторюю це знову і знову: ми найбільше прихильні до демократії та верховенства права", — заявила Марін Ле Пен.

Водночас акція лівих сил відбулася на площі Республіки, де зібралися 15 000 осіб.

Нагадаємо, лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск підтримали Марін Ле Пен.

Раніше її визнали винною у привласненні державних коштів та суд виніс остаточний вирок.