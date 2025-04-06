В Париже прошел митинг в поддержку Марин Ле Пен

Акция в Париже. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

В Париже состоялся митинг в поддержку лидера французских ультраправых Марин Ле Пен. Люди вышли против обвинений, что она разворовывала государственные средства.

Об этом сообщают BFMTV и Le Figaro в воскресенье, 6 апреля.

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Акция в поддержку Марин Ле Пен

В Париже было запланировано сразу три демонстрации, из которых две — митинги сторонников ультраправых и контрдемонстрация ультралевых, а последняя — акция сторонников лидера Франции Макрона.

Акция в Париже. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

На улицы вышли около 10 тысяч человек. Перед протестующими выступила Марин Ле Пен, которая выразила несогласие с приговором. Она заверила, что не намерена сдаваться. Политик осудила "давление и преследование оппонентов", заявив, что власти пытаются уничтожить оппозицию и удержать контроль, погружая страну в хаос.

"Правосудие не может вмешиваться в то, как выборные должностные лица выполняют свой мандат на службе французов, пока нет личного обогащения или коррупции. Она также не должна выбирать кандидатов на выборы. Мы не отрицаем справедливость, но просим, чтобы эти недостойные отклонения от демократии прекратились. Я повторяю это снова и снова: мы больше всего привержены демократии и верховенству права", — заявила Марин Ле Пен.

В то же время акция левых сил состоялась на площади Республики, где собрались 15 000 человек.

Напомним, лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск поддержали Марин Ле Пен.

Ранее ее признали виновной в присвоении государственных средств и суд вынес окончательный приговор.