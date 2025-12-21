Переговори Путіна та Макрон — Париж зробив заяву

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Yves Herman

У Парижі привітали готовність Кремля до діалогу. Вже найближчими днями вирішать, в якому форматі та коли пройдуть переговори президентів Емманюеля Макрона та Володимира Путіна.

Про це повідомляє BMF TV.

Реклама

Читайте також:

Переговори Путіна і Макрона

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми вирішимо, як найкраще це зробити", — сказали у Єлисейському палаці.

Водночас там наголосили, що будь-які переговори з Москвою відбуватимуться "у повній прозорості" з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими країнами, а її метою залишається досягнення "міцного і тривалого миру" для українців.

"Вторгнення в Україну та впертість президента Путіна поклали край будь-якій можливості діалогу протягом останніх трьох років. Тепер, коли перспектива припинення вогню та мирних переговорів стає зрозумілішою, знову корисно поговорити з Путіним", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня Фрідріх Мерц запропонував ідею різдвяного перемир'я. Володимир Зеленський підтримав цю пропозицію.

Однак Кремль відреагував на це цинічною заявою. Там заявили, що вбачають у цьому загрозу.