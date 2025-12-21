Переговоры Путина и Макрона — Париж сделал заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Париже приветствовали готовность Кремля к диалогу. Уже в ближайшие дни решат, в каком формате и когда пройдут переговоры президентов Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.

Об этом сообщает BMF TV.

"Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы решим, как лучше всего это сделать", — сказали в Елисейском дворце.

В то же время там отметили, что любые переговоры с Москвой будут проходить "в полной прозрачности" с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими странами, а ее целью остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

"Вторжение в Украину и упрямство президента Путина положили конец любой возможности диалога в течение последних трех лет. Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится понятнее, снова полезно поговорить с Путиным", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря Фридрих Мерц предложил идею рождественского перемирия. Владимир Зеленский поддержал это предложение.

Однако Кремль отреагировал на это циничным заявлением. Там заявили, что видят в этом угрозу.