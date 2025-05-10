Конфлікт між Пакистаном та Індією — Ісламабад зібрав чиновників, відповідальних за ядерну зброю

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Фото: Anadolu

У суботу, 10 травня, прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф скликав екстрене засідання Національного командного органу після початку військової операції проти Індії. Це відбулося на тлі конфлікту з Індією.

Про це пише Reuters.

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Засідання чиновників, відповідальних за ядерну зброю

Національний командний орган є ключовим стратегічним органом Пакистану, який об’єднує найвищих цивільних і військових керівників для ухвалення рішень з питань національної безпеки, включно з контролем над ядерним арсеналом.

Ескалація напруженості між двома ядерними державами досягла нового рівня цього тижня. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору, зокрема шляхом використання безпілотників та артилерійських ударів. За попередніми даними, внаслідок взаємних атак загинуло щонайменше 48 осіб.

Офіційний Ісламабад підтвердив завдання ударів по кількох індійських військових об’єктах, заявивши, що це була "відповідь на тривалі провокації з боку Індії". У відповідь Делі пообіцяв "рішучу відповідь на будь-яку агресію".