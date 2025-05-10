Пакистан почав свою військову операцію проти Індії

Збройні сили Пакистану. Ілюстративне фото: Reuters

Ситуація між Пакистаном та Індією все більше загострюється. Сторони продовжують завдавати ударів по території одна одній. Пакистан оголосив про початок операції "Буньян Уль Марсус", що у перекладі значить "Стіна свинцю" і атакував "декілька військових об'єктів" Індії, як заявляють офіційні особи.

Про це повідомляє The Guardian.

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OFFICIAL VIDEO: Pakistan launches Operation Bunyan ul Marsoos against India in retaliation for India’s unprovoked aggression, targeting key military positions.



Pakistan also used ballistic missiles. pic.twitter.com/yUrwx0gcdX — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

На ці хвилини відомо, що пакистанські чиновники підтвердили початок контратаки проти Індії під назвою "Стіна свинцю". Йдеться про удари у відповідь після звинувачень Індії у нападі на три пакистанські військові бази.

Військовий речник Пакистану заявив у прямому ефірі на державному телебаченні, що Індія завдала ударів по базах Нур-Хан, Мурід та Шоркот. Авіабаза Нур-Хан у Равалпінді, де розташована штаб-квартира військових, знаходиться приблизно за 10 км від столиці Пакистану Ісламабаду.

За повідомленнями очевидців Reuters, в індійських містах Амрітсар та Джамму, а також у північно-західному пакистанському місті Пешавар було чути численні вибухи.

Пакистан закрив свій повітряний простір для будь-якого повітряного руху. Пакистанські військові заявили про удари по індійському аеродрому Патханкот, авіабазі Удхампур та ракетному полігону Брахмос.

Реакція G7 (країн "Великої сімки")

Представники країн G7 закликають до "негайної деескалації" та "максимальної стриманості" між Індією та Пакистаном на тлі спалаху конфлікту між сусідами, що володіють ядерною зброєю, читайте тут.

"Подальша військова ескалація становить серйозну загрозу регіональній стабільності", — йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".

"Велика сімка", до якої входять Японія, Канада та Італія, а також США, Велика Британія, Німеччина та Франція, додала, що обидві сторони повинні "брати участь у прямому діалозі для досягнення мирного результату".

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп висловився щодо збройного конфлікту між Індією і Пакистаном. Глава Білого дому заявив, що готовий допомогти сторонам зупинитися.

У МЗС України теж відреагували на загострення ситуації між Індією та Пакистаном. Там закликали сторони до дипломатичного діалогу.