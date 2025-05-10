Пакистан начал свою военную операцию против Индии

Стена свинца — Пакистан бьет по Индии и ситуация обостряется
Ситуация между Пакистаном и Индией все больше обостряется. Стороны продолжают наносить удары по территории друг друга. Пакистан объявил о начале операции "Буньян Уль Марсус", что в переводе значит "Стена свинца" и атаковал "несколько военных объектов" Индии, как заявляют официальные лица.
Об этом сообщает The Guardian.
Что сейчас происходит между Пакистаном и Индией
ОФИЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО: Пакистан запускает операцию Bunyan ul Marsoos против Индии в отместку за неспровоцированную агрессию Индии, нацеленную на ключевые военные позиции.- Clash Report (@clashreport) 10 мая 2025 г.
Пакистан также использовал баллистические ракеты. pic.twitter.com/yUrwx0gcdX
На эти минуты известно, что пакистанские чиновники подтвердили начало контратаки против Индии под названием "Стена свинца". Речь идет об ответных ударах после обвинений Индии в нападении на три пакистанские военные базы.
Военный представитель Пакистана заявил в прямом эфире на государственном телевидении, что Индия нанесла удары по базам Нур-Хан, Мурид и Шоркот. Авиабаза Нур-Хан в Равалпинде, где расположена штаб-квартира военных, находится примерно в 10 км от столицы Пакистана Исламабада.
По сообщениям очевидцев Reuters, в индийских городах Амритсар и Джамму, а также в северо-западном пакистанском городе Пешавар были слышны многочисленные взрывы.
Пакистан закрыл свое воздушное пространство для любого воздушного движения. Пакистанские военные заявили об ударах по индийскому аэродрому Патханкот, авиабазе Удхампур и ракетному полигону Брахмос.
Реакция G7 (стран "Большой семерки")
Представители стран G7 призывают к "немедленной деэскалации" и "максимальной сдержанности" между Индией и Пакистаном на фоне вспышки конфликта между соседями, обладающими ядерным оружием, читайте здесь.
"Дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности", — говорится в заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки".
"Большая семерка", в которую входят Япония, Канада и Италия, а также США, Великобритания, Германия и Франция, добавила, что обе стороны должны "участвовать в прямом диалоге для достижения мирного результата".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался относительно вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном. Глава Белого дома заявил, что готов помочь сторонам остановиться.
В МИД Украины тоже отреагировали на обострение ситуации между Индией и Пакистаном. Там призвали стороны к дипломатическому диалогу.
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