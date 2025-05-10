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В Пакистане собрали чиновников, ответственных за ядерное оружие

10 мая 2025 12:31
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Конфликт между Пакистаном и Индией — Исламабад собрал чиновников, ответственных за ядерное оружие
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Фото: Anadolu
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 10 мая, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созвал экстренное заседание Национального командного органа после начала военной операции против Индии. Это произошло на фоне конфликта с Индией.

Об этом пишет Reuters.

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Заседание чиновников, ответственных за ядерное оружие

Национальный командный орган является ключевым стратегическим органом Пакистана, который объединяет высших гражданских и военных руководителей для принятия решений по вопросам национальной безопасности, включая контроль над ядерным арсеналом.

Эскалация напряженности между двумя ядерными державами достигла нового уровня на этой неделе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства, в частности путем использования беспилотников и артиллерийских ударов. По предварительным данным, в результате взаимных атак погибли по меньшей мере 48 человек.

Официальный Исламабад подтвердил нанесение ударов по нескольким индийским военным объектам, заявив, что это был "ответ на длительные провокации со стороны Индии". В ответ Дели пообещал "решительный ответ на любую агрессию".

Индия Пакистан конфликт ядерное оружие війна
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