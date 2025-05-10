Конфликт между Пакистаном и Индией — Исламабад собрал чиновников, ответственных за ядерное оружие

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Фото: Anadolu

В субботу, 10 мая, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созвал экстренное заседание Национального командного органа после начала военной операции против Индии. Это произошло на фоне конфликта с Индией.

Об этом пишет Reuters.

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Национальный командный орган является ключевым стратегическим органом Пакистана, который объединяет высших гражданских и военных руководителей для принятия решений по вопросам национальной безопасности, включая контроль над ядерным арсеналом.

Эскалация напряженности между двумя ядерными державами достигла нового уровня на этой неделе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства, в частности путем использования беспилотников и артиллерийских ударов. По предварительным данным, в результате взаимных атак погибли по меньшей мере 48 человек.

Официальный Исламабад подтвердил нанесение ударов по нескольким индийским военным объектам, заявив, что это был "ответ на длительные провокации со стороны Индии". В ответ Дели пообещал "решительный ответ на любую агрессию".