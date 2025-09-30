Відео
Головна Новини дня У Норвегії висловилися щодо дронів РФ над своєю територією

У Норвегії висловилися щодо дронів РФ над своєю територією

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 21:34
Збиття російських дронів - що кажуть у Міноборони Норвегії
Голова Міністерства оборони Норвегії Торе Сандвік. Фото: Reuters

Голова Міністерства оборони Норвегії Торе Сандвік прокоментував інформацію про безпілотні літальні апарати над територією країни. Однак він не дав чіткої відповіді.

Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 30 вересня.

Читайте також:

Збиття дронів РФ над Норвегією

Сандвік зазначив, що наразі немає підтверджень, що ці дрони пов’язані з Росією.

"Ми спостерігаємо дрони у Норвегії, але не маємо підтвердження чи висновків щодо їхнього походження. Це розвідувальні дрони. В Норвегії немає ударних дронів", — заявив він.

Нагадаємо, що 23 вересня повітряний простір над аеропортом Осло закривали через фіксування дрона. Всі рейси були перенаправлені. 

А у ніч на 29 листопада один із літаків, що перебував у повітряному просторі Норвегії, був змушений різко змінити курс і полетіти в протилежному напрямку від запланованого пункту призначення. Таке рішення стало наслідком чергового виявлення безпілотних літальних апаратів у регіоні.

Норвегія дрони війна Росія БпЛА
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
