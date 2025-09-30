Збиття російських дронів - що кажуть у Міноборони Норвегії

У Норвегії висловилися щодо дронів РФ над своєю територією
Голова Міністерства оборони Норвегії Торе Сандвік прокоментував інформацію про безпілотні літальні апарати над територією країни. Однак він не дав чіткої відповіді.
Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 30 вересня.
Збиття дронів РФ над Норвегією
Сандвік зазначив, що наразі немає підтверджень, що ці дрони пов’язані з Росією.
"Ми спостерігаємо дрони у Норвегії, але не маємо підтвердження чи висновків щодо їхнього походження. Це розвідувальні дрони. В Норвегії немає ударних дронів", — заявив він.
Нагадаємо, що 23 вересня повітряний простір над аеропортом Осло закривали через фіксування дрона. Всі рейси були перенаправлені.
А у ніч на 29 листопада один із літаків, що перебував у повітряному просторі Норвегії, був змушений різко змінити курс і полетіти в протилежному напрямку від запланованого пункту призначення. Таке рішення стало наслідком чергового виявлення безпілотних літальних апаратів у регіоні.
