Сбитие российских дронов - что говорят в Минобороны Норвегии

В Норвегии высказались о дронах РФ над своей территорией
Глава Министерства обороны Норвегии Торе Сандвик прокомментировал информацию о беспилотных летательных аппаратах над территорией страны. Однако он не дал четкого ответа.
Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 30 сентября.
Сбитие дронов РФ над Норвегией
Сандвик отметил, что пока нет подтверждений, что эти дроны связаны с Россией.
"Мы наблюдаем дроны в Норвегии, но не имеем подтверждения или выводов относительно их происхождения. Это разведывательные дроны. В Норвегии нет ударных дронов", — заявил он.
Напомним, что 23 сентября воздушное пространство над аэропортом Осло закрывали из-за фиксирования дрона. Все рейсы были перенаправлены.
А в ночь на 29 ноября один из самолетов, находившийся в воздушном пространстве Норвегии, был вынужден резко изменить курс и улететь в противоположном направлении от запланированного пункта назначения. Такое решение стало следствием очередного обнаружения беспилотных летательных аппаратов в регионе.
