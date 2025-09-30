Сбитие российских дронов - что говорят в Минобороны Норвегии

Глава Министерства обороны Норвегии Торе Сандвик. Фото: Reuters

Глава Министерства обороны Норвегии Торе Сандвик прокомментировал информацию о беспилотных летательных аппаратах над территорией страны. Однако он не дал четкого ответа.

Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 30 сентября.

Реклама

Читайте также:

Сбитие дронов РФ над Норвегией

Сандвик отметил, что пока нет подтверждений, что эти дроны связаны с Россией.

"Мы наблюдаем дроны в Норвегии, но не имеем подтверждения или выводов относительно их происхождения. Это разведывательные дроны. В Норвегии нет ударных дронов", — заявил он.

Напомним, что 23 сентября воздушное пространство над аэропортом Осло закрывали из-за фиксирования дрона. Все рейсы были перенаправлены.

А в ночь на 29 ноября один из самолетов, находившийся в воздушном пространстве Норвегии, был вынужден резко изменить курс и улететь в противоположном направлении от запланированного пункта назначения. Такое решение стало следствием очередного обнаружения беспилотных летательных аппаратов в регионе.