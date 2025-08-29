У Нью-Йорку та Вашингтоні пройшли акції Google Kyiv на підтримку України

Люди вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

У Нью-Йорку українська діаспора та їхні прихильники організували акцію під назвою "Google Kyiv". Захід відбувся одразу після чергового ракетного удару Росії 28 серпня по столиці України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Українська діаспора влаштувала мирну акцію

Учасники акції з плакатом "Google Kyiv" пройшли багатолюдними районами міста від Брукліна та станцій метро до Фінансового району, будівлі City Hall, через Бруклінський міст, Мідтаун, Таймс-Сквер і Центральний парк.

Чоловік на Таймс сквер. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

Чоловік тримає плакат Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

Люди тримають плакати. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

На плакатах написано "загугліть Київ сьогодні", а також "вони казали про перемир'я". Таким чином вони хочуть привернути увагу перехожих, що Росія продовжує вбивати мирне населення України попри заяви щодо мирних переговорів.

Люди зібралися у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

Люди вийшли на протест неподалік Білого дому. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

Крім того, подібна акція відбулася у Вашингтоні — поблизу Білого дому.

Нагадаємо, за останніми даними, в Києві від ракетно-дронової атаки російських військ вночі та вранці 28 серпня, загинуло щонайменше 23 людини, пошуки під завалами досі тривають.

Також, як показали результати опитування, велика частка американців не проти того, щоб США ввели санкції проти союзників Росії.