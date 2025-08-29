Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Нью-Йорку пройшла акція Google Kyiv на підтримку України

У Нью-Йорку пройшла акція Google Kyiv на підтримку України

Ua en ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 09:55
У Нью-Йорку та Вашингтоні пройшли акції Google Kyiv на підтримку України
Люди вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

У Нью-Йорку українська діаспора та їхні прихильники організували акцію під назвою "Google Kyiv". Захід відбувся одразу після чергового ракетного удару Росії 28 серпня по столиці України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українська діаспора влаштувала мирну акцію 

Учасники акції з плакатом "Google Kyiv" пройшли багатолюдними районами міста від Брукліна та станцій метро до Фінансового району, будівлі City Hall, через Бруклінський міст, Мідтаун, Таймс-Сквер і Центральний парк.

Акція гугл Київ
Чоловік на Таймс сквер. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень
акція сша україна
Чоловік тримає плакат Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень
США мирна акція
Люди тримають плакати. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

На плакатах написано "загугліть Київ сьогодні", а також "вони казали про перемир'я". Таким чином вони хочуть привернути увагу перехожих, що Росія продовжує вбивати мирне населення України попри заяви щодо мирних переговорів. 

null
Люди зібралися у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень
null
Люди вийшли на протест неподалік Білого дому. Фото: Новини.LIVE/Марія Глитень

Крім того, подібна акція відбулася у Вашингтоні — поблизу Білого дому.

Нагадаємо, за останніми даними, в Києві від ракетно-дронової атаки російських військ вночі та вранці 28 серпня, загинуло щонайменше 23 людини, пошуки під завалами досі тривають.

Також, як показали результати опитування, велика частка американців не проти того, щоб США ввели санкції проти союзників Росії. 

   

США мітинг обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації