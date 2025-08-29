У Нью-Йорку та Вашингтоні пройшли акції Google Kyiv на підтримку України

У Нью-Йорку пройшла акція Google Kyiv на підтримку України
У Нью-Йорку українська діаспора та їхні прихильники організували акцію під назвою "Google Kyiv". Захід відбувся одразу після чергового ракетного удару Росії 28 серпня по столиці України.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Українська діаспора влаштувала мирну акцію
Учасники акції з плакатом "Google Kyiv" пройшли багатолюдними районами міста від Брукліна та станцій метро до Фінансового району, будівлі City Hall, через Бруклінський міст, Мідтаун, Таймс-Сквер і Центральний парк.
На плакатах написано "загугліть Київ сьогодні", а також "вони казали про перемир'я". Таким чином вони хочуть привернути увагу перехожих, що Росія продовжує вбивати мирне населення України попри заяви щодо мирних переговорів.
Крім того, подібна акція відбулася у Вашингтоні — поблизу Білого дому.
Нагадаємо, за останніми даними, в Києві від ракетно-дронової атаки російських військ вночі та вранці 28 серпня, загинуло щонайменше 23 людини, пошуки під завалами досі тривають.
Також, як показали результати опитування, велика частка американців не проти того, щоб США ввели санкції проти союзників Росії.
