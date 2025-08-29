Видео
Главная Новости дня В Нью-Йорке прошла акция Google Kyiv в поддержку Украины

В Нью-Йорке прошла акция Google Kyiv в поддержку Украины

Ua en ru
Дата публикации 29 августа 2025 09:55
В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции Google Kyiv в поддержку Украины
Люди вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE/Мария Глитень

В Нью-Йорке украинская диаспора и их сторонники организовали акцию под названием "Google Kyiv". Мероприятие состоялось сразу после очередного ракетного удара России 28 августа по столице Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинская диаспора устроила мирную акцию

Участники акции с плакатом "Google Kyiv" прошли многолюдными районами города от Бруклина и станций метро до Финансового района, здания City Hall, через Бруклинский мост, Мидтаун, Таймс-Сквер и Центральный парк.

Акція гугл Київ
Мужчина на Таймс сквер. Фото: Новини.LIVE/Мария Глитень
акція сша україна
Мужчина держит плакат Фото: Новини.LIVE/Мария Глитень
США мирна акція
Люди держат плакаты. Фото: Новини.LIVE/Мария Глитень

На плакатах написано "загуглите Киев сегодня", а также "они говорили о перемирии". Таким образом они хотят привлечь внимание прохожих, что Россия продолжает убивать мирное население Украины, несмотря на заявления о мирных переговорах.

Люди собрались в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Мария Глитень
Люди вышли на протест недалеко от Белого дома. Фото: Новини.LIVE/Мария Глитень

Кроме того, подобная акция состоялась в Вашингтоне — вблизи Белого дома.

Напомним, по последним данным, в Киеве от ракетно-дроновой атаки российских войск ночью и утром 28 августа, погибли по меньшей мере 23 человека, поиски под завалами до сих пор продолжаются.

Также, как показали результаты опроса, большая часть американцев не против того, чтобы США ввели санкции против союзников России.

США митинг обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
